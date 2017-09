Matan a sobrino de Roberto Sandoval

El ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Foto: El Universal

Nayarit.- Hugo Ismael Sánchez Sandoval, sobrino del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue asesinado en Tepic por un comando que los interceptó en el libramiento de la ciudad, a la altura del fraccionamiento Valle Real.

Sánchez Sandoval era identificado como uno de los hombres de confianza del ex mandatario e incluso, en los últimos meses, en medio de señalamientos de corrupción, circuló una factura de 58 mil euros a su nombre por el traslado de 9 caballos desde España a México.

La información preliminar indica que pasadas las 23 horas Sánchez Sandoval circulaba junto con otras dos personas por el libramiento de Tepic en una camioneta Jeep color plata cuando fue alcanzado por un grupo armado que disparó en su contra.

El sobrino del ex gobernador murió en el sitio del ataque, mientras que las dos personas que lo acompañaban quedaron heridas y fueron trasladadas a un hospital.

La mañana de este martes Roberto Sandoval Castañeda dejó el gobierno del estado y su administración fue calificada por el nuevo gobernador, Antonio Echevarría García, como “desastrosa y fraudulenta”.

Unas horas antes de rendir protesta como gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, presentó a su gabinete de trabajo y señaló que por la información que han logrado recabar puede asegurar que las finanzas públicas han sido saqueadas y el estado está en bancarrota.

Ayer por la noche, el gobernador electo transmitió en vivo desde sus redes sociales una reunión con el que será su equipo de trabajo y ahí les pidió que, este martes, a partir de que reciban su nombramiento oficial, se concentren en analizar el estado de cada dependencia para dar cuentas a los nayaritas de lo que se ha recibido.

Echevarría se definió como “una persona práctica a la que le gusta trabajar en equipo”, por lo que instruyó a su colaboradores a hacer lo mismo, a escuchar, y a conducirse con humildad, sencillez, honestidad y sentido común para no “subirse al ladrillo”.

Recalcó que su gobierno será corto, porque esta administración durará cuatro años para hacer que las elecciones en la entidad sean concurrentes con las federales: “Son cuatro años, pero creo que no me equivoqué porque invité personas muy capaces”. Después nombró uno a uno a sus colaboradores, entre los que destacan Jorge Aníbal Montenegro, quien fue su coordinador de campaña, como secretario General de Gobierno; José David Guerrero Castellón, ex presidente municipal interino de Tepic, como secretario de Planeación Programación y Presupuesto; y Javier Herrera Valles, en la Secretaría de Seguridad Pública.

En Salud, uno de los rubros en los que mostró más preocupación durante su campaña política, Echevarría nombró a Victor Quiroga, un médico que nunca ha participado en política; en la Secretaría de Educación la titular será Margarete Moeller; en Turismo, Eulalio Coronado; en Finanzas, a Juan Luis Chumacero Díaz y a Ernesto Navarro González, en la Secretaría del Trabajo.

Para la Secretaría de Desarrollo Social nombró a la ex diputada del PRD Sonia Ibarra, mientras que en Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el titular será Marco Antonio Cambero Gómez. Al anunciar a Ricardo Rincón Yescas como secretario de Obras Públicas, Echevarría García aseguró que no se volverán a hacer obras innecesarias ni se pedirán “moches”.

Finalmente, el mandatario electo dio a conocer que en el Despacho del Ejecutivo estarán Jorge Alberto Lizárraga Márquez como secretario técnico, Arturo Liberato Montenegro Ibarra, como secretario privado, y Sergio Arturo Guerrero, como vocero. Echevarría García señaló que ha presentado su renuncia a la dirección de Grupo Álica, el corporativo de su familia, para a partir de este martes dedicarse a la gubernatura.

Con información de El Universal.