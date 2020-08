Mauricio Góngora, ex candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo logra salir de prisión; tendrá resguardo domiciliario

México.- La tarde de este sábado trascendió que el ex candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, Mauricio Góngora salió de la cárcel "para tener un resguardo domiciliario", así fue como lo anunciaron medio locales los cuales además señalaron fuentes de seguridad.

Se dijo que un juez consideró que no hay riesgo de que Mauricio Góngora, también ex alcalde escapé y por ello ordenó fuera trasladado a un domicilio supuestamente con un brazalete electrónico, al igual que como se hizo con el ex director de Pemex, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya.

Medios como Sipse y PalcoNoticias de Quintana Roo detallaron que ex candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo fue trasladado la tarde de hoy sábado 8 de agosto a dicho domicilio.

Mauricio Góngora. Foto: Especial

En enero del año 2018, EL DEBATE publicó que Mauricio Góngora Escalante, fue vinculado a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública, aunque también enfrenta dos carpetas administrativas por peculado que en global estiman un daño patrimonial de 754 millones de pesos.

La Fiscalía General del Estado informó que, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los fiscales del ministerio público lograron obtener del Juez de Control auto de vinculación a proceso en contra de José Mauricio "N" por desempeño irregular de la función pública.

