Mayoría legislativa, la meta de la oposición en la elección del 2021

Culiacán, Sinaloa.- Entre la organización Sí por México, los partidos PRI, PRD y PAN han tejido una concordancia en metas electorales rumbo al 2021: como darle valor al voto y lograr pluralidad en las diferentes curules, pero principalmente la Cámara de Diputados.

Sí por México, que cuenta con el respaldo de más de 500 organizaciones del país y 50 mil ciudadanos, invitó con este fin a los partidos de oposición al Gobierno federal, en ánimo de enmendar lo que consideran errores de la actual Administración, así lo señaló una de sus voceras, Alejandra Morán, en el artículo de ayer, «Sí por México, ¿el camino de la oposición?».

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Especialistas nacionales y estatales analizaron para DEBATE lo que este frente podría representar en las próximas elecciones.

Cámara de Diputados

Víctor Manuel Reynoso Angulo, experto en ciencias políticas y académico en la Universidad de las Américas Puebla, indicó que el Poder Legislativo tiene como una de sus funciones más importantes generar un contrapeso al Poder Ejecutivo. Sin embargo, mencionó que hoy en día, con la mayoría de Morena en las Cámaras, el partido del presidente, la apreciación de los observadores políticos es la de un jefe de Estado que ha concentrado mucho el poder en sí mismo, lo cual, agregó, puede verse como un riesgo.

«Entonces, el contrapeso en una Cámara de Diputados plural sería importante y es lo que está en juego en la próxima elección, una de las cosas que está en juego; creo yo, la más importante», opinó.

Foto: Especial

Reynoso Angulo indicó para DEBATE que desde hace muchos años en ciencia política se conoce el concepto de «línea de fractura», que se usa para señalar qué divide a los partidos, como por ejemplo, en algunos países europeos la línea de fractura eran partidos clericales contra partidos no clericales. Por lo anterior, consideró que la línea de fractura en la elección mexicana del 2021 será entre el estilo personal de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador y Sí por México junto a los partidos del PRI, PAN y PRD.

«Este estilo, que algunos ven como riesgoso, esta concentración del poder es lo que creo yo que va a ser la línea de fractura en la próxima elección. Por eso vemos que partidos que una vez se enfrentaron ante una línea de fractura como PRI y PAN, ahí había otro línea de fractura, ahora se unen», mencionó.

A su vez, el académico de la Universidad de las Américas Puebla agregó que lo que preocupa a un movimiento como Sí por México es la concentración del poder y la toma de decisiones poco fundamentadas, en la opinión de algunos, como la refinería de Dos Bocas, como el Tren Maya, como el aeropuerto de Santa Lucía. «Son más producto de su ocurrencia que de análisis objetivos. Se está viendo que ese estilo personal de gobernar puede ser muy dañino para el país, eso está uniendo a partidos como PAN, PRI, PRD y otros», enfatizó.

El contrapeso en una Cámara de Diputados plural sería importante y es lo que está en juego en la próxima elección, una de las cosas que está en juego; creo yo, la más importante

Víctor Manuel Reynoso Académico de la Universidad de las Américas Puebla

Roberto Soltero, analista político, indicó, por su parte, en entrevista para DEBATE que Sí por México busca presentar un claro frente opositor a las políticas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tomando en cuenta sus estrategias y la integración de los partidos políticos.

«Entre uno de los tantos objetivos que se persiguen está el de lograr desbancar a Morena, de tener en control en la Cámara de Diputados. Ellos han planteado, obviamente, otras maneras de participar en la vida pública de México, atendiendo a las causas principalmente», destacó el analista.

Sí por México, junto al PAN, PRI y PRD, buscaría de manera puntual, según destacó Soltero, arrebatar la Cámara de Diputados a Morena, que hoy son mayoría, porque es ahí donde se aprueba el presupuesto y, con base en el mismo, se da vida a los programas que desarrollan las Secretarías y que se esparcen en los Gobiernos estatales y los Ayuntamientos.

«Es obvio que se busca participar en el 95 por ciento de las alcaldías que habrán de renovarse en todo el país, el 97 por ciento de los Congresos estatales. En suma, ellos están decididos a participar de la vida pública de México y lo hacen con el concurso y la participación de los partidos políticos», refirió.

Lucha de fuerzas

Roberto Soltero, analista político, consideró que la oposición es un contrapeso para el ejercicio del poder y destacó lo expresado por los líderes de Sí por México, quienes plantean judicializar todas aquellas acciones en las que el poder político se vea desviado y que afecten a México, a través de amparos.

«Echar abajo este tipo de acciones del Gobierno federal, como fue lo relacionado con la Reforma Nale, de tal manera que habría que estar atentos únicamente al desarrollo, al desempeño de estas organizaciones y al empuje que le puedan brindar los partidos políticos que han decidido avanzar en Sí por México», añadió.

Ellos (Sí por México) están decididos a participar de la vida pública de México y lo hacen con el concurso y la participación de los partidos políticos

Roberto Soltero Analista político

El analista político Jaime Gonzales comentó, por su parte, que no se debe perder de vista que Sí por México tiene una agenda. Desde que comenzó, expuso que anunciaron algunos puntos principales que hablan de la democracia plena, del acceso a la justicia, del combate a la corrupción, del combate a la pobreza y la desigualdad, promoción de la salud, la educación universal, entre otros.

«Esa amalgama de temas tan interesantes, que nadie puede decirle que no a una organización o a un grupo de organizaciones que buscan mejorar en esos temas para la comunidad de nuestro país», consideró.

A mi juicio, es necesario que haya una correlación de fuerzas, un equilibrio de fuerzas, porque, para mi punto de vista, puede llegar esto a situaciones muy difíciles para el país; lo estamos viendo

Jaime Gonzales Analista político

La unión entre los partidos políticos como el PAN, PRI y PRD la consideró muy inteligente desde la primera invitación, cuando Sí por México se les retó a conocerlos.

Vio en el aspecto de la democracia plena, la posibilidad de que pueda encajar el hecho de que se busque modificar el equilibrio de fuerzas que existen en el país, ya que desde la elección anterior Morena y sus aliados tienen mayoría.

«A mi juicio, es necesario que haya una correlación de fuerzas, un equilibrio de fuerzas, porque, para mi punto de vista, puede llegar esto a situaciones muy difíciles para el país; lo estamos viendo», enfatizó.

En este aspecto, opinó que todas las decisiones que ha tomado el presidente y que han tenido que pasar o las que han tenido que pasar necesariamente por el Congreso se logran gracias a la mayoría que acumula Morena, como una especie de agradecimiento a AMLO, quien los puso en ese puesto.

Si esta organización Sí por México logra que se pongan de acuerdo los partidos y una buena parte de la sociedad civil en su conjunto, Jaime Gonzales consideró que la elección del 2021 tendrá un mapa electoral diferente.

«Si esta es una oferta, por llamarlo de algún modo, y los partidos en serio se van a meter a trabajar por ello, me parece buena idea», opinó.

Sin embargo, vislumbró algunos problemas entre los partidos respecto a la elección de los candidatos.

Sobre las reacciones que ya ha expresado AMLO sobre Sí por México y sus participantes, los analistas Roberto Soltero y Jaime Gonzales coincidieron en señalar que el presidente siempre ha sido una persona que descalifica todo.

Roberto Soltero agregó que el comparativo que hizo AMLO entre los logos de Sí por México y el de Sí Pinochet no tienen nada que ver. Abundó que son hechos que ya sucedieron hace tiempo en Chile y no coinciden con la formación y el ejercicio del poder en el país, porque en el México de la época posmoderna no ha habido golpes de Estado, por ser un país democrático. «Por eso llegó Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, porque así lo decidió la ciudadanía», sostuvo.

Confrontados

Respecto a la crítica del tiempo durante el cual han gobernado los partidos políticos, Víctor Manuel Reynoso Angulo, experto en ciencias política, consideró que ha sido una estrategia para llegar al electorado, pero no solo por los líderes del PRI, PAN y PRD, así como algunos otros, sino también por el presidente Andrés Manuel.

«Yo creo que partidos como el PRD y el PAN critican el pasado remoto, el pasado del sistema hegemónico, cuando López Obrador estuvo en el PRI. Él entró en 1976 y se queda ahí 12 años. El pasado que critica el presidente es el pasado que él llama periodo neoliberal, con ciertas contradicciones, porque algunos aspectos de su política son muy neoliberales, la mayoría de ellos, creo yo», consideró.

En cualquiera de los casos, comentó que existe mucha desinformación por parte de los ciudadanos respecto a las próximas elecciones, tanto, que encuestas estiman que el 70 por ciento de los mexicanos no sabe que habrá elecciones intermedias el junio próximo, y consideró que eso poco tiene que ver con la pandemia de COVID-19.

«La mayoría de los mexicanos no están muy enterados de política, está la moneda en el aire todavía», enfatizó.

No obstante, Víctor Manuel Reynoso Angulo destacó que las encuestas también parecen ser muy claras respecto a la popularidad del presidente, alrededor del 60 por ciento, que dijo que es lo habitual respecto a otros mandatarios en su segundo año de Gobierno. Agregó que Morena sigue teniendo mucho apoyo, pero eso puede cambiar porque todavía no hay candidatos oficiales.