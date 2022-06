Me acusa sin pruebas por García Luna: Felipe Calderón responde a AMLO

Por su parte, el presidente López Obrador ha reiterado que Calderón le debe una explicación a los mexicanos por García Luna, ya que resulta difícil de creer que el panista no haya estado al tanto de los presuntos nexos con el narco de su colaborador durante el sexenio de 2006 a 2012.

El panista puso en duda la inmensa evidencia -que rebasa el millón de páginas- que los fiscales de USA han acumulado contra su excolaborador, pues a pesar de que fue detenido desde fines de 2019, hasta ahora su juicio no ha comenzado e incluso ha sido aplazado en al menos seis ocasiones.

"La vinculación de García Luna y Calderón con el Cártel de Sinaloa , como acusación, no existe, pero se utiliza como estrategia de propaganda del presidente López Obrador para tapar sus resultados en el combate a la seguridad, que son negativos en todos los rubros en sus primeros 42 meses de gobierno, comparados con Calderón", sostuvo Riva Palacio.

"Tiene razón el Presidente, no se vale acusar sin pruebas. Desgraciadamente es lo que en su mañanera se hace regularmente respecto de mí. Acusar sin pruebas. Aquí el artículo que Riva Palacio tituló “la gran mentira del presidente López Obrador sobre Felipe Calderón y García Luna", escribió el expresidente de México.

Al compartir un artículo de opinión de Vicente Riva Palacio titulado "Calderón y García Luna, distractores", el panista retomó los dichos de AMLO sobre que " no se vale acusar sin pruebas ".

Raúl Durán Periodista

