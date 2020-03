Me ajusto al protocolo; AMLO no se ha realizado prueba por Covid-19

Ciudad de México.- El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, declaró durante la conferencia matutina que hasta el momento no se ha realizado alguna prueba para descartar contagio por el nuevo coronavirus Covid-19.

El mandatario fue cuestionado a cerca del trato que ha tenido con personas del extranjero y aún así, continuar con su gira por el país en zonas marginas, las cuales son las más vulnerables ante este tipo de emergencias sanitarias.

AMLO declaró que hasta el momento no se ha sometido a alguna prueba por coronavirus, sin embargo está dispuesto a hacerlo si así lo indicaran las autoridades para descartar el contagio.

Yo me ajusto al protocolo de salud (...) si hace falta yo me hago la prueba por coronavirus, hago lo que me indiquen”, declaró AMLO.