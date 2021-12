Me atrevo a decir que los consejeros del INE lavan dinero: Alfredo Jalife

"Esto debe tener dientes, ya sea el Fepade, ya sea la UIF; tenemos que ver ahí cómo los ciudadanos podemos defenderos ante estos sediciosos, pero ya emití mi hipótesis, en el INE viendo que viene uno de Sonora, viendo al Murayama, ya para qué sigo, a mí me huele que ahí hay lavado de dinero , se los diego abiertamente, y como que esa parte nadie la ha querido exponer", sostuvo el conferencista.

"Yo le apuesto sin ver (...) me atrevo a decir que estos cuates lavan , fíjense lo que son las cosas, es una hipótesis de tabajo , yo creo que hay un gran lavado que no se ha investigado en el seno del INE , lo digo con responsabilidad", aseveró.

Aunque el conferencista dijo estar de acuerdo con el presidente AMLO en que no se debe penalizar el conflicto con los consejeros del INE , como ha ocurrido con la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR), se mostró convencido de que hay lavado de dinero en el INE , asumiendo la responsabilidad de sus palabras y dispuesto a sostenerlas ante un tribunal, si es necesario.

