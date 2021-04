"Me bajó mi pantalón hasta las rodillas": adolescente narra presunto abuso de diputado de Morena

CDMX.- El adolescente de 15 años que acusó de abuso al diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, relató cómo fue que el legislador de Puebla cometió la presunta agresión en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

El testimonio fue revelado en un audio, fragmento a de una entrevista que la víctima dio al noticiero de Ciro Gómez Leyva, donde el menor narra que antes de acudir al hotel en la colonia Juárez, Saúl Huerta le dio un refresco que sabía amargo, y tras beberlo comenzó a sentirse mal.

El motivo del encuentro era que el diputado de Morena le había ofrecido trabajo al menor de edad para que fuera su ayudante, por lo que se hospedarían en un hotel en habitaciones separadas, pero al llegar el adolescente nota que Saúl Huerta sólo pidió una habitación con una sola cama. En ese punto, él ya se sentía muy mal tras haber ingerido el refresco.

"Me había dicho que iba a rentar dos habitaciones, entonces cuando llego nada más renta una habitación con una cama. Cuando me bajo de la camioneta me sentía muy mareado, ya no podía ni caminar bien, ya me dolían mucho mis piernas, entonces ya como pude llegué a la habitación", relata la presunta víctima.

El adolescente hizo lo posible por llegar a la habitación, pues ya no podía mantenerse en pie. Una vez allí, mientras él está acostado, el diputado de Puebla entra al baño y al salir se encuentra totalmente desnudo, por lo que el menor intenta pararse, pero no puede.

"Me acuesto y él se va al baño, ya cuando veo él sale totalmente desnudo, entonces yo intento pararme pero ya no podía", relata en el audio, y añade que después comienza el abuso.

La agresión sexual de la que el adolescente de 15 años acusa al diputado morenista consistió presuntamente en una serie de tocamientos que Saúl Huerta le habría hecho tras bajarle el pantalón.

Me bajó mi pantalón hasta las rodillas", se escucha en el testimonio.

El audio de la agresión se ha difundido en Twitter, y para encontrarlo basta con ingresar "Saúl Huerta" en el buscador de la red social.

Tras el hecho, el adolescente acudió con el gerente del hotel para pedir ayuda, por lo que fue resguardado y apoyado para presentar su denuncia contra el legislador, según el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Saúl Huerta está en busca de la reelección por la diputación federal del distrito 11 en Puebla. Foto: Twitter @SaulHuertaOf

Detenido y libre por fuero

Poco después, el diputado Saúl Huerta fue detenido por policías en el hotel y luego fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Sin embargo, la defensa legal del legislador poblano acudió ante la Fiscalía y presentó documentos para confirmar que Huerta Corona cuenta con fuero constitucional, por lo que fue puesto en libertad.

La Fiscalía capitalina aseguró que pese a la liberación del acusado, ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido, y en caso de reúnan "los datos de prueba necesarios para judicializar la carpeta de investigación", solicitarán un juicio de procedencia para desaforar al diputado.

Ya en libertad, el diputado Saúl Huerta participó en una votación durante la sesión del miércoles de la Cámara de Diputados, y por la noche emitió un breve mensaje desde sus redes sociales.

En el video, el diputado de Morena rechaza las acusaciones en su contra y asegura que nunca recurrió al fuero constitucional para ser liberado, sino que se determinó que no había evidencias en su contra. Incluso aseguró que los señalamientos fueron un intento de extorsión y chantaje.

Sin embargo, el periodista Ciro Gómez Leyva también reveló el audio de una supuesta llamada telefónica entre Saúl Huerta y la madre del adolescente, donde el legislador le suplica que "no lo destruya".

En la llamada, el morenista le pide a la madre que lleguen a un acuerdo económico para ponerle fin al caso, a la vez que asegura que el adolescente "malinterpretó las cosas" e incluso le pide llevarlo a un médico para comprobar que no hubo agresión.

Yo le suplico de favor, ayúdeme, me va a destruir. Soy buena persona (...) llegamos a un acuerdo económico. Yo se lo suplico, yo se lo voy a pagar con creces. No me destruya, se lo suplico", se le oye decir.

"Yo a usted le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona. La otra opción es que yo voy ahorita a México y hablamos allá, y usted me entrega a mi hijo bien. Usted sabe que es un delito, un acoso sexual, cuando el niño tiene 15 años. Yo tuve el error de habérselo prestado. Usted me dice, no me destruya, y usted quería destruir a mi hijo", responde la mujer.

Cabe señalar que Saúl Huerta se encuentra con licencia, pues está en busca de la reelección por la diputación federal del distrito 11 en Puebla, con el partido de Morena.