"Me calumnia": Loret de Mola responde a AMLO por exhibir su mansión en Valle de Bravo

México.- El periodista Carlos Loret de Mola respondió al presidente AMLO, acusándolo de calumniarlo y dar sus datos personales por exhibir la supuesta mansión que tiene en Valle de Bravo con un valor de más de 138 millones de pesos, y por la que incluso lo señalaron de ser cómplice de daño ambiental.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Loret de Mola dio su respuesta a AMLO luego de que su propiedad fuera exhibida en la sección del "Quién es quién en las mentiras" durante La Mañanera del 4 de mayo de 2022, donde Ana Elizabeth García Vilchis presentó un reportaje de sobre la lujosa mansión del periodista.

El conductor de Latinus acusó al gobierno de AMLO de asegurar que no persigue a periodistas, pero a los pocos minutos exhibe "datos personales" suyos y lo "calumnia".

Leer más: ¡Que se apuren! Reprocha AMLO a Estados Unidos que aún no apruebe presupuesto para Centroamérica

"El presidente López Obrador dice que su gobierno no persigue a ningún periodista. A los pocos minutos, me calumnia y revela datos personales", aseveró Loret contra AMLO.

El periodista opositor justificó el escándalo asegurando que ha trabajado toda su vida "frente al público", y reviró que quien no ha trabajado es el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán, quien protagonizó la polémica de la "casa gris" en Houston, Texas.

En esa línea, Loret de Mola declaró que AMLO lo tiene "en la mira" por revela la vida de lujos de su hijo en Houston, la cual fue dada a conocer en un reportaje de Latinus hace más de dos meses.

"Yo he trabajado toda mi vida frente al público. El que no ha trabajado es su hijo. Y por revelar sus lujos, AMLO me tiene en la mira", acusó el periodista.

Loret de Mola respondió a AMLO por exhibir su mansión en Valle de Bravo. Foto Captura de Twitter

La mansión de Loret en Valle de Bravo

Esta declaración de Carlos Loret se dio minutos después de que Ana García Vilchis exhibió en La Mañanera de AMLO una lujosa propiedad del periodista en Valle de Bravo, revelada en un reportaje de AD Noticias.

La mansión, que resalta por su ostentosidad, cuenta con sus propias piscinas, canchas de tenis y futbol, bosque, puerto e incluso un lago artificial. Todo se extiende por un área exclusiva de más de 34 mil metros cuadrados, de acuerdo con la funcionaria.

"Es una mansión de 780 metros cuadrados en 2 niveles, 2 albercas, cancha de tenis, cancha de futbol, un área boscosa, un puerto, 5 invernaderos, un lago artificial de 60 metros cuadrados en una zona exclusiva de Valle de Bravo que en total mide más de 34 mil metros cuadrados, ahí humildemente", dijo García Vilchis sobre la propiedad de Loret.

Así luce desde el cielo la lujosa mansión de Loret de Mola en Valle de Bravo. Foto: AD Noticias / Jesús Mejía

El valor de la propiedad del periodista sería de más de 138 millones de pesos, aunque sólo se trata del terreno, por lo que el monto sería mucho mayor al incluir el inmueble, piscinas, canchas y demás.

La encargada de la sección del "Quién es quién en las mentiras" detalló que quien vendió la propiedad a Loret fue Miguel Limón Roja, exsecretario de Educación durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

Leer más: AMLO presenta su plan para combatir la inflación en México: ¿en qué consiste?

Siguiendo los cuestionamientos del presidente López Obrador, Ana García Vilchis reiteró que Loret de Mola "sigue sin aclarar el origen de sus ingresos para comprar tan lujosas propiedades", recordando el departamento en "la torre más cara de la Ciudad de México" que días atrás exhibió AMLO.

Además, mencionó que Loret es "cómplice de daño ambiental" debido a que su propiedad en Valle de Bravo afecta a una zona boscosa que se utiliza para la descarga de agua en el Valle, pero cuya agua es acaparada y se reduce el caudal de la presa del sistema Cutzamala. "Mientras Loret guarda silencio sigue saliendo información", subrayó la funcionaria.