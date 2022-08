"Me da gusto que se hayan mostrado como son": Lilly Téllez sobre 'tranzas' en elección de Morena

"Así son en el Senado los de la bancada de Morena, no prenden fuego, pero esa es la forma en que se han movido en el Senado: arrebatando, haciendo trampa, pasando por encima de los derechos, es directamente proporcional", dijo.

"Viniendo de quienes decían que eran diferentes, pues aquí tenemos los resultados, ahí están los videos, y ahora sí no hay palabra presidencial que alcance para negar la realidad , y los resultados ahí están", señaló.

" ¿Qué tal el cochinero que vimos este fin de semana en las elecciones de Morena? Yo lo digo con una sonrisa porque, sinceramente, me da mucho gusto que se hayan mostrado como son , y eso es muy sano para el país, que empiecen a ver cómo es la verdadera cara de la gente de Morena", dijo Téllez sobre la elección de Morena .

Raúl Durán Periodista

