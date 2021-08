Me decepcionaron y ya no les tengo confianza: AMLO sobre el Tribunal Electoral

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se dijo decepcionado del actuar de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quienes también llamó hipócritas.

Tras señalarse que habrá un presidente interino en el Tribunal Electoral, mientras se elige a un nuevo presidente, el presidente de México afirmó que estas acciones no resuelven algo, pues los magistrados no están actuando con rectitud.

"A mí me decepcionaron, y tengo pruebas, cuando resolvieron cancelar las candidaturas en Michoacán y en Guerrero, actuaron bajo consigna, no actuaron como jueces, incluso cayeron en contradicciones garrafales, nada más que ya no hay ninguna otra instancia", declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cabe señalar que los candidatos políticos de los que habla, perenecen al partido político que él fundó y con el cual él logró llegar a la presidencia de México.

Esta decisión del Tribunal Electoral de tumbar las candidaturas de dos fuertes personajes para gobernadores de distintos estados, ha sido algo que AMLO no ha perdonado y con la reciente polémica que ocurre dentro del TEPJF no deja pasar la oportunidad para reprocharlo

"¿Qué hubo ahí? Mano negra", afirma AMLO en contra del Tribunal Electoral.

Posteriormente, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reconoció que lleva bastantes años participando en la política, compitiendo por cargos populares y conoce cuales son las acciones que ocurren detrás de las desiciones del TEPJF.

"Ya llevo yo muchos años en esto, no me estoy chupando el dedo, entonces ya no les tengo confianza. Lo mejor es una renovación, porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible, honesta, ese es mi punto de vista", aseveró el presidente de México.

Tras señalar que ya no quería conversar sobre el tema, AMLO llamó hipócritas a los magistrados del Poder Judicial de la Federación, pues después de ampliar el plazo de los magistrados del Tribunal Electoral, decidieron no aprobarlo cuando se planteó lo mismo para Arturo Zaldívar.

Leer más: Ebrard afirma que USA enviará 8.5 millones de vacunas a México

"Hay mucha hipocresía, son muy falsarios, entonces se requiere gente, se requieren ciudadanos honestos, íntegros en todo el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo", terminó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema.