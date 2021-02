"Me defenderé", responde gobernador de Tamaulipas a solicitud de desafuero de FGR

Tamaulipas.- Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud para desaforar al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el mandatario respondió negando las acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Cabeza de Vaca acusó al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de filtrar a la acusación en contra suya, a la vez que aseguró que nunca ha "violado la ley" y acusó una "embestida política", de la cual sostiene que se defenderá.

Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello", respondió.