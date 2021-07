"Me deslindó de ellos": Hipólito Mora sobre sus sobrinos vinculados al CJNG Y Los Vinagras

Michoacán.- Hipólito Mora, ex líder de autodefensa y ex candidato del PVEM a la gubernatura de Michoacán reconoció que dos de sus sobrinos están relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Los Viagras, sin embargo se deslindó de tener relación cercana con ellos, según mencionó en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Formula.

Mencionó que uno de sus sobrinos esta con el CJNG mientras que el otro con Los Viagras y aunque le ha solicitado familiares que intervenga para tener control sobre ellos, que no puede hacer nada "aunque sea familia,

En cuanto al video que circula a través de redes sociales donde presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación lanzan fuertes amenazas al gobierno y se menciona a ex líder de autodefensa.

“A ustedes Guardia Nacional y guachos que andan en Michoacán, les voy a dar un consejo y una advertencia: no se dejen de ver lo pendejo por parte del puto Abuelo, de los putos Viagras, del puto Kiro, del puto Hipólito Mora y de todos los que conforman el mugroso Cárteles Unidos y vayan en apoyo de ellos para pegarle a mi gente”, leyó el presunto miembro del CJNG según se ecucha en un video de redes sociales.

En cuanto a ello, Mora respondió que "ellos creen que les aviento al gobierno, a las fuerzas armadas, y por eso me tiene mucho coraje. No es la primera vez que me amenazan", aseguró.

Pues añadió que él no está con ningún grupo delincuencial y si sus dos sobrinos pertenecen a esas organizaciones, aseguró que se deslindó y se ha deslindado siempre de ello.