"Me esfuerzo y no me rindo": Gerardo Vargas Landeros

Sinaloa.- Gerardo Vargas Landeros, empresario y político sinaloense, es una figura conocida por su trayectoria, pero hay mucho sobre él que no todos conocen, como su gusto por el atletismo, la dificultad que tenía por algunas materias en la escuela y mucho más.

Quien fuera diputado por Sinaloa en el Congreso de México de 2006 a 2009, ofreció una entrevista al portal Contenido, donde se tocaron temas fuera de lo común para un personaje de la vida pública; al contrario de lo esperado, no se habló sobre aspiraciones políticas o la realidad económica del país, sino sobre su vida.

Según sus propias palabras, es un hombre de costumbres sencillas, apegado a principios y valores como honestidad, compromiso y sentido del deber, los que aprendió en su niñez y ha inculcado a su familia, esposa y tres hijos, su principal sostén en cada uno de sus proyectos.

Vargas Landeros contó en la entrevista que él y sus 12 hermanos recibieron valores de doña Refugio y don Roberto, sus padres, que siempre fueron unidos, respetuosos y se esforzaron por lograr sus objetivos.

Abundó que su madre siempre fue amable y generosa con los otros, mientras que su padre, al tener formación militar, fue un hombre trabajador que les inculcó el valor la familia y la tierra, pues se dedicaba al cultivo de hortalizas.

Al creer y llegar a la educación básica, descubrió que era bueno para las matemáticas, algo que probablemente sirvió como rumbo para sus proyectos futuros; aunque por otro lado, el ex funcionario explicó que las otras materias se le dificultaban, pero las aprobó gracias a su disciplina, otro valor inculcado en casa.

Fui disciplinado y les dediqué más tiempo, sabía que necesitaba empeñarme más y no evadí el reto", dijo.

En su formación profesional, Vargas Landeros estudió administración de empresas, licenciatura en derecho y actualmente está cerca de terminar una maestría en Administración de Instituciones Educativas.

Entre sus gustos, contó, que está el correr largas distancias; el empresario detalló que el gusto por el deporte viene desde pequeño, pero que renació con mayor fortaleza cuando alguien le dijo que no podría correr un maratón, por lo que se inscribió al de Mazatlán.

Fue una experiencia extenuante, me quedé muy atrás y en algún momento pensé en abandonar la carrera, pero pudo más mi deseo de terminarla y no dejé moverme. Muchas horas después que los demás, llegué a la meta y ahí estaba mi familia y amigos quienes me recibieron entre lágrimas, porras y aplausos. Lo sentí como un triunfo", expresó.