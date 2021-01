"Me estás oyendo inútil": Paquita la del Barrio es precandidata a diputada por Veracruz

Veracruz.- El partido político, Movimiento Ciudadano formalmente nombró a la cantante Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, para ser diputada local por el Distrito de Misantla, Veracruz.

La reconocida cantante mexicana, autora de éxitos tales como "Rata de dos Patas", "Tres veces te engañé", y "Azul celeste", podrá incursionar como muchos otros cantantes, futbolistas y actores, en la vida política del país.

La elección de Paquita la del Barrio para diputación ha causado diferentes comentarios, entre ellos, que si ganara se dirigiría a sus compañeros en el Congreso del Estado de Veracruz con una de sus canciones más famosas, "Me estás oyendo inútil".

Antes de su elección, días antes del domingo 24 de enero, cuando comenzaron los registros de candidatos la cantante sonaba para integrar las listas, pero sus motivos para incurrir fueron dados a conocer ante el público.

La cantante ofreció una conferencia de prensa en Xalapa junto a la dirigencia del partido naranja donde se informó que para ellos es “un honor que una mujer de lucha como Francisca Viveros, Paquita la del Barrio, haya aceptado la invitación del Movimiento Ciudadano para contender, y sea hoy precandidata registrada para competir por el distrito local de Misantla”.

Por su parte, entre lágrimas, la cantante veracruzana de 73 años manifestó que si se decidió a participar es por amor a su pueblo.

Yo no busco nada, estoy aquí por amor, porque así me nace. Yo solo sé qué hay personas detrás de mí, que son las que me van a enseñar en cómo manejarme en este asunto, comentó.