Me fue muy bien; asegura AMLO tras recibir la vacuna Covid-19 de AstraZeneca

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que le fue muy bien, luego de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 de AstaZeneca ayer durante la transmisión de La Mañanera.

AMLO fue cuestionado en su conferencia matutina sobre algún efecto que haya tenido el fármaco de AstraZeneca en su sistema, ante el riesgo de los efectos secundarios que la vacuna contra el coronavirus puede tener, además de los estudios relacionados a la supuesta trombosis que causa la dosis de esta farmacéutica.

Andrés Manuel aseguró no haber presentado síntomas adversos, además de poder realizar sus actividades dentro de la agenda presidencial sin el menor inconveniente.

Leer más: Juez que frenó padrón de datos biométricos es el mismo que ampara empresas eléctricas: AMLO

Me fue bien, normal, no tuve que parar mis actividades, desahogué toda la agenda. No hay reacciones graves” declaró AMLO.