"Me gusta la permanencia": Salinas Pliego revela si le gustaría ser presidente de México

México.- Durante las elecciones de 2022, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego reveló si le gustaría convertirse en presidente de México, un tema sobre el que han insistido sus seguidores ante su cercanía con el gobierno de AMLO y su fortuna.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego fue cuestionado por uno de sus seguidores sobre si le gustaría convertirse en presidente de México, a lo que el empresario respondió con un rotundo no.

El dueño de Banco Azteca aseguró que jamás sería presidente, pues considera que los políticos "vienen y van" con sus cargos, pero él prefiere permanecer para verlos llegar e irse.

"Jamás… les voy a decir porque no. Un político tiene fecha de inicio y de final, así como llega se va, su poder es efímero, yo los veo llegar y los veo irse, aquí he estado y aquí estaré para verlos irse. Los políticos vienen y van y a mi me gusta la permanencia y el legado", respondió Salinas Pliego.

Esta no es la primera vez que el tercer hombre más rico de México descarta tener aspiraciones presidenciales. Apenas en febrero pasado había respondido a la misma pregunta a sus seguidores.

Salinas Pliego respondió así a la pregunta de si le gustaría ser presidente de México. Foto: Captura de Twittter



En aquel entonces, afirmó que no se encuentra interesado en incursionar en la política porque él es un empresario, resaltando esta labor como clave para acabar con la pobreza y que no haya más "vividores del erario", como llama a los políticos.

"Nunca me ha interesado. Yo soy empresario. Los empresarios somos los que creamos la riqueza... desde el más pequeño hasta el más grande. Si queremos acabar con la pobreza hay que motivar a los jóvenes para que haya más empresarios, no más vividores del erario. ¿A poco no?", fue la respuesta del magnate mexicano.

Aunque a menudo critica la existencia de los gobiernos por considerarlos un estorbo para el enriquecimiento, acusándolos de crear la inflación y robarle dinero a las personas mediante el cobro de impuestos, lo cierto es que el mismo Salinas Pliego es alguien bastante cercano al poder político.

El dueño de Grupo Salinas forma parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador, por lo que suele reunirse con el mandatario para aconsejarlo en la toma de decisiones en el ámbito empresarial.

Su cercanía con AMLO y su presunto adeudo millonario de impuestos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le han valido a Ricardo Salinas Pliego numerosas críticas por parte de opositores y simpatizantes de la 4T.

El empresario también ha sido cuestionado por la manera en que amasó su fortuna, ya que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari compró una televisora estatal (hoy TV Azteca) con un préstamo de 29 millones de dólares que le dio el hermano del priista, Raúl Salinas.