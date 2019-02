Me gustan convivir, eso no me hace alcohólico: Felipe Calderón (VIDEO)

México.- El pasado jueves [ayer], el ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa dijo ser un hombre al que le gusta convivir con sus amigos, cantar rancheras y que por consiguiente eso no lo hace ser una persona alcohólica.

En entrevista para El Financiero TV con la periodista Adela Micha, el político panista incluso tuvo que responder a la interrogante“¿Sí te echas tus tequilas?”.

Por lo que de inmediato el ex mandatario dijo:

Felipe Calderón Hinojosa

No, mira, cuando tengo amigos por supuesto y me gusta mucho convivir con mis amigos, me gusta mucho cantar, ya no canto porque con este mito que me armaron, esta gran mentira, pues mejor me cuido.

"Pero sí, sí me gusta convivir y estar con mis amigos y cantar y me gustan las canciones rancheras, etcétera, ¿y qué?, eso no me hace un alcohólico y me parece totalmente injusto que lo digan, afortunadamente yo tengo, gozo de cabal salud y prefiero que me mientan sobre eso a que digan que Calderón se robó un solo centavo de la Presidencia, porque no lo hice, pueden inventarme lo que quieran”.

"Me gusta mucho convivir con mis amigos; me gusta mucho cantar. Ya no canto porque con este mito que me armaron mejor me cuido. Me gustan las canciones rancheras y eso no me hace un alcohólico", declaró @FelipeCalderon #EnEFyPorAdela. pic.twitter.com/2A2rnNQUqu — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) 7 de febrero de 2019

Asimismo reconoció que sí disfruta convivir con sus amigos de años.

“Tengo muchos, mucho amigos y me siento muy contento y me gusta mucho disfrutar de su compañía, cuando hay una oportunidad, mi cumpleaños, cuando hay una carne asada que me encanta estar con ellos, pero de ahí a que me digan todo lo que me han dicho, me parece injusto, pero mira, soy alguien que ha aprendido a no cargar en la vida sentimientos o agravios o resentimientos que no te dejan ser feliz”.