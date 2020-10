Me gustaría ser candidata de Morena a la gubernatura: Imelda Castro

México.- Sin titubeos, la senadora Imelda Castro Castro afirma que le gustaría ser la candidata de Morena a la gubernatura de Sinaloa.

"De eso no hay duda", enfatiza. Sin embargo, aclara que ella es una mujer de Estado, y por tanto respetuosa de las leyes y de los tiempos, y de no resultar la elegida apoyará a quien resulte el abanderado.

"Soy una mujer que hace leyes, que respeta nuestra legislación, los tiempos, los procedimientos del partido", afirma, al tiempo que expone la necesidad de consultar a la ciudadanía y de que se pongan sobre la mesa de manera transparente las trayectorias y los valores que respaldan a cada uno de los interesados en la candidatura al Gobierno de Sinaloa.

En entrevista para Debate, la legisladora federal por Morena, quien es vicepresidenta del Senado de la República, habla del reto y de la experiencia que esta oportunidad le significa, y responde abiertamente sobre sus aspiraciones políticas. Descarta que entre sus planes esté buscar la alcaldía de Culiacán. También explica el porqué de su voto en favor de la extinción de los fideicomisos, y adelanta un poco de su segundo informe legislativo, que rendirá el 30 de octubre.

Aspiraciones políticas

Al hablar de sus aspiraciones políticas, Imelda Castro reitera que para ella la honestidad y la congruencia son lo más importante.

"Qué representamos cada quién. De dónde venimos. Qué hemos hecho por nuestra gente, por Sinaloa. Cómo hemos asumido la austeridad en el uso de recursos públicos cuando nos han tocado ese tipo de funciones", mencionó la senadora.

Asegura que de ser ella la abanderada de su partido, la Cuarta Transformación llegaría a Sinaloa por la vía rápida, "porque además no tengo compromisos con nadie, con ningún grupo de poder que me vaya a desorientar de lo que haría como gobernadora. Soy una persona con equipaje muy ágil, con un equipaje sencillo en la política. No tengo más que el gran patrimonio de la credibilidad, la honestidad y la congruencia, y es lo que yo le ofrecería a Sinaloa en los tiempos en que Morena defina los mecanismos para la selección de su candidata o candidato", añadió.

Afirma que, como una persona de Estado, en caso de no resultar ella la abanderada, será congruente y apoyará al compañero o compañera que Morena decida para la candidatura.

Yo voy a apoyar con todo para que Sinaloa tenga un Gobierno morenista, de eso no hay duda

Sobre si ha pensado en la posibilidad de competir por la presidencia municipal de Culiacán, la legisladora admitió que la capital es una ciudad que quiere mucho, donde incluso ya fue regidora, pero aclara que su aspiración no está por ese lado.

"Mi aspiración está para encabezar la candidatura de Sinaloa, y de no ser la candidata de Morena, evidentemente continuaría en el Senado de la República, porque me interesa mucho aportarle a todo Sinaloa y a todo México en esta labor del servicio público".

¿Le teme al maleficio de que ningún exalcalde de Culiacán ha logrado ser gobernador?

"Me parece que es parte de ciertos mitos y leyendas que tenemos, y a veces es interesante hablar de ellos. Sin embargo, creo que eso no ha sido por el maleficio, sino por los malos Gobiernos que ha tenido Culiacán, ese es el gran problema. Cuando Culiacán tenga un Gobierno que realmente responda a las expectativas de la gente, sin corrupción, sin desatención a la ciudadanía, ese día el ciudadano va a ver a quien haya gobernado Culiacán como una persona que también pueda gobernar Sinaloa, porque en Culiacán está el 30 por ciento de la lista nominal, de los ciudadanos de todo Sinaloa, y creo que es muy importante que vivan la experiencia de gobernar Culiacán para llegar a la gubernatura".

¿Cómo ve el desempeño de Jesús Estrada Ferreiro en la alcaldía de Culiacán?

"Creo que está haciendo su esfuerzo bajo un estilo y una forma novedosa de comunicación directa con los ciudadanos, de formas a las que no estábamos acostumbrado. Creo que eso mismo hace que a veces se cometen errores justamente de comunicación o de algunas medidas. Pero, más allá de esos, me parece que el desempeño ha sido bueno, aunque yo diría que mi opinión es relativa, porque la opinión más importante es la de los ciudadanos, y en 2021 se pondrá a prueba el ejercicio de nuestros alcaldes, no solo el de Culiacán".

¿Qué deberá privilegiar Morena a la hora de elegir candidatos?

"Los perfiles, y no me refiero a grados académicos, sino al perfil ciudadano, el perfil social, el perfil de hombres y mujeres honestas. Se ha comprobado en estos dos años que la honestidad es rentable para la ciudadanía, que la congruencia es muy importante. Creo que son los criterios básicos que se deben tener, y obviamente también la idoneidad, la presencia en la sociedad. Las encuestas son métodos muy buenos, pero a veces tienen esa fragilidad de que no necesariamente el más conocido o conocida es el idóneo o la idónea para encabezar una candidatura. Creo que la encuesta se debe combinar con otros métodos, como el sondeo, y, por ejemplo, los focus group, consultas más amplias que se tienen que hacer".

¿Anticipa un proceso de definición de candidaturas complicado en Morena?

"En un partido que gobierna y es el mayoritario. Evidentemente, no deja de tener sobresaltos. No hay que esperar que todo sea color de rosa. Las personas tienen diferentes anhelos y deseos, aunque habrá que dirigirse con madurez, porque quien se pelea por un puesto es que en verdad está buscando un beneficio personal, y quienes queremos servir nos acogemos a los tiempos y a los procedimientos. Me parece que Morena tiene que concluir el proceso de nombramiento, que ha sido muy traumático, de más de un año, para que una vez instalada la dirigencia nacional, se empiece con los procesos de medición, porque no solo son las quince gubernaturas, sino los 300 distritos electorales federales, además de alcaldías y diputaciones locales".

¿Usted ve a Gerardo Vargas en Morena?

"Es un tema que está en la opinión pública, pero es un reto que tendrá que resolver la dirigencia nacional. En cuanto se instale la dirigencia nacional, tendrá que ver quiénes son los aspirantes en los quince estados del país, pero también considerar algo muy importante, las dos figuras dentro de los partidos, las llamadas internas y las externas. No me refiero a si es militante o no, me refiero a quienes ya están en el barco y a quienes se acaban de incorporar al barco. Creo que no debe haber discriminación. Debemos ser muy incluyentes en esto, y aquí es muy importante saber a dónde vamos, cuáles son los compromisos de cada quién. No debemos ser excluyentes, y, en el caso de él, se debe analizar la posibilidad de que él cumpla con los requisitos, con los criterios, con los perfiles y con los valores que Morena ha enarbolado. Mínimo tiene el derecho que se le considere".

La extinción de fideicomisos

Sobre la extinción de 109 fideicomisos que votaron a favor esta semana, la senadora recordó que fue un compromiso de campaña "acabar con estos vehículos financieros de opacidad y de corrupción, de impunidad, de falta de transparencia".

Asegura que hay fideicomisos que desde que se crearon no se han usado y han costado más de 40 millones de pesos solo la operación: "Es como cuando sacas una tarjeta de crédito y no la usas, pero tienes que estar pagando anualidad; esto es una cosa similar, pero en cantidades millonarias".

Enfatizó que hay fondos y fideicomisos en los que no se han comprobado los recursos porque tiene muchos candados para la fiscalización, y en el particular caso de Sinaloa, se refirió al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que "en el sexenio pasado ejerció mil 400 millones de pesos para el proyecto de Playa Espíritu. Ahí está, pero no son mil 400 millones de pesos, en realidad rebasa los 3 mil millones de pesos que se usaron de otros fondos y que no hay claridad en cómo se usaron".

Otro caso es el Fonden —recordó—, bajo el cual en 2018 se ejercieron más de mil millones de pesos, que hasta la fecha no se han comprobado.

Precisó que bajo estas figuras (fondos y fideicomisos) hay dinero por una cantidad mayor a los 830 mil millones de pesos que se ejerce una parte y otra no, y añadió que con la extinción de esta figura se estarían ahorrando hasta 140 millones de pesos en gastos de operación:.

"Todos los beneficiarios, los artistas, los científicos, los defensores de los derechos humanos, los agricultores que piden créditos a la Financiera Nacional y lo que tienen que ver con desastres nacionales, esos recursos se quedan intactos y se radican a las dependencias correspondientes".

Recordó que en realidad eran 332 fondos y fideicomisos, de los cuales la mayoría fueron creados por decretos administrativos, y esos ya los extinguió a través de un decreto el presidente de la república. Y los 109 que correspondieron a los legisladores federales son los que se hicieron por ley, por eso se modificaron 18 leyes y se abrogaron dos más para poder extinguirlos, y de estos solo dos fideicomisos quedaron, uno que tienen que ver con el petróleo y otro con las fuerzas armadas. Sobre estos dos últimos, dijo que se revisará y se transparentará el uso que tienen.

Trabajo legislativo

A punto de rendir su segundo informe legislativo este viernes 30 de octubre, la senadora de Movimiento Regeneración Nacional Imelda Castro califica estos primeros dos años como una revolución legislativa.

En dos años prácticamente hemos cumplido en más del 90 por ciento nuestros compromisos legislativos

Destacó el mandato de separar el poder político del poder económico, que implica que quienes están dentro del poder político se dediquen a gobernar y a representar a la sociedad, y que la parte de los empresarios y de la economía realicen el trabajo que tienen que hacer, sin privilegios el político ni el empresario. Y por eso reformaron el artículo 28 constitucional, para prohibir la condonación de impuestos, que ya rebasaba más de 400 mil millones de pesos, pero con esta reforma han recuperado casi mil millones de pesos.

Destacó también el tema de las empresas factureras; la paridad de género en todo, para que las mujeres tengan una representación en la vida pública de nuestro país, en igualdad de condiciones que los hombres.

Hemos reformado la Constitución y más de treinta leyes secundarias, que incluye también el tema de impedir la violencia política contra las mujeres

Citó también la reforma al cuarto constitucional para convertir los programas del bienestar en derechos sociales protegidos por la Constitución, por ejemplo el derecho a una pensión o a una beca.