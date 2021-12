Me ha ayudado mucho: califica AMLO con “10” a Adán Augusto López como secretario de Gobernación

Tabasco.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dio una calificación de diez a Adán Augusto López por su desempeño como titular de la Secretaría de Gobernación, asegurando que ha sido de gran ayuda desde el puesto.

AMLO indicó que, su paisano y exgobernador de Tabasco, se ha desempeñado muy bien el cargo federal, luego de solicitar licencia en la gubernatura para incorporarse al la 4T.

“Tiene 10, dicen que la política es el equilibrio (...) tiene el mérito de que es tranquilo, prudente, sabe escuchar que es lo más importante, es paciente y al mismo tiempo también tiene pasión, esto ayudado muchísimo en el tiempo que lleva", declaró el mandatario federal que realizó su conferencia matutina desde Villahermosa, Tabasco.

El presidente Andrés Manuel aprovechó para ejemplificar el buen trabajo de Adán Augusto con la reciente reunión de la Canago, misma que fue coordinada por la Secretaría de Gobernación para su realización en el estado de Tabasco.

“Quiero aprovechar que este trabajo de buscar la unidad tiene que ver con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que me está ayudando mucho, si no vendría aquí a Villahermosa a acusarlo, pero vengo al contrario a decirle a los paisanos que Adán está ayudando, me está aligerando la carga”, mencionó.

Asimismo, AMLO indicó que esta no era sólo su percepción, sino de externos que han reconocido el gran trabajo del secretario de Gobernación.

“No sólo es mi punto de vista, sino que hay coincidencia de varios actores en la función pública, en la política, tiene muy buenos modales, buenas prácticas”, agregó.

¿Será su sucesor?

Durante la misma conferencia, se cuestionó al mandatario federal si esperaba que otro tabasqueño se quedara en el cargo en el 2024, haciendo referencia a Augusto López, sin embargo, AMLO evitó pronunciarse al respecto.

Andrés Manuel reiteró que serán los ciudadanos quienes decidan quién será el representante de su movimiento para las elecciones del 2024, donde ya suenan nombres como Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y Ricardo Monreal, senador por Morena.