Me habían engañado: AMLO exhibe a Calica por seguir extrayendo material; procederá legalmente

Ciudad de México.- El presidente AMLO informó que procederá legalmente contra la empresa estadounidense Calica, debido a que esta lo engañó diciendo que habían dejado de extraer material en el Caribe mexicano.

Al abordar el tema de la construcción del Tren Maya, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, retomó el tema de la empresa Calica-Legacy Vulcan, con quien el gobierno mantenía negociaciones para parar operaciones ante la extracción de materiales de construcción del suelo mexicano para ser exportados a Estados Unidos.

AMLO informó que durante varios viajes de supervisión del Tren Maya, sobrevoló la zona de Calica, observando que las operaciones estaban paradas, sin embargo, en su última gira y tras sobrevolar la zona este viernes, constató que la empresa sigue extrayendo materiales.

“Acabo de estar el fin de semana y me habían engañado en que ya no estaban extrayendo material y pasaba yo por ahí, sobrevolaba siempre, como tres veces y en efecto, estaba todo parado, las grúas paradas, todo parado, pero ahora pasé, quizá no sabían o fue porque pasamos el viernes y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo extrayendo material”, declaró el mandatario federal.

Al darse cuenta de las labores de Calica, Andrés Manuel indicó que ya dio instrucciones a María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, para proceder legalmente contra la empresa, ante el incumplimiento de los acuerdos con el Gobierno de México.

“Vi cómo están cargando un barco, entonces he dado instrucción a la secretaria para proceder de inmediato, se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente, además es un tremendo atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país”, aseveró.

El presidente indicó que la minera ya extrae materiales a más profundidad y mostró imágenes para narrar la ilegalidad que vio en el sobrevuelo.

"Esa empresa que está extrayendo los minerales, que recibe permisos, recibió los permisos desde el Gobierno de Zedillo, ya tenía otros anteriormente, pero no está legal, además ya están extrayendo material a profundidades de 5 metros, esto que vimos, a ver por qué no pones la foto original, si vemos la foto incluso vamos a encontrar que ahí hay una grúa, miren, esto, esto es el tramo del tren, esto es, ¿no tenemos otro? Esto aparentemente, esto es todo, aquí se advierte, nada más que no tanto, esta parte más oscura esta es más profunda, aquí ya son 5 metros y la más clara, esto, es de dos metros, tres, bueno, pero esto lo siguen escarbando", contó.

AMLO reiteró que ya cuentan con toda la evidencia para proceder legalmente contra Calica ante el funcionamiento de la empresa pese a la advertencia del Gobierno de México.