"Me hackearon": Samuel García desmiente renuncia a Movimiento Ciudadano

Monterrey.- Tras haber anunciado su renuncia al partido Movimiento Ciudadano a través de Facebook, el senador Samuel García desmintió las declaraciones asegurando que sus cuentas de redes sociales fueron "hackeadas" y se mantendrá en las filas de ese partido.

Con un aviso compartido en su cuenta de Facebook, el equipo del senador comunicó que esta había sido víctima de un ciberataque y se encontraban trabajando para recuperarla, por lo que pidieron "no confiar" en nada de lo que fue publicado entre medianoche y las 5 de la mañana.

Esta cuenta fue hackeada. Lo publicado entre media noche y 5 am no es autoría de Samual García. En el equipo del senador seguimos trabajando por recuperar la cuenta", advirtieron.

Dos horas después fue compartido un video donde el propio Samuel García aparece informando que su cuenta había sido "hackeada", por lo que despertó con "llamadas perdidas, muchas sorpresas y noticias falsas". Añadió que más tarde dará un comunicado oficial al respecto.

La madrugada de este martes había sido publicada en la cuenta de Facebook del senador de Nuevo León un comunicado en el denunciaba actos de corrupción por parte del diputado Luis Donaldo Colosio Riojas y anunciaba su renuncia al partido de Movimiento Ciudadano, así como a sus aspiraciones políticas.

Como todos saben, en base a distintas circunstancias mis posibilidades de llegar a la gubernatura están acabadas... sin embargo quiero decir mi verdad, he sido juzgado y he callado muchísimas cosas, asumiendo muchísimas culpas de otros compañeros del partido que me han generado un enorme costo político sin merecerlo", iniciaba el texto.

Recordando la reciente polémica en la que se vio involucrado por haberle reclamado a su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, que mostraba "mucha pierna", por lo que acusado de misógino, el senador aseguraba que Luis Donaldo había intentado "lucrar" con su error, "cuando el es una persona también con un fuerte historial de misoginia a sus espaldas".

La publicación también denunciaba que el diputado de Nuevo León había logrado que el homicidio del hijo de la señora Dupeyron quedara en total impunidad "abusando de su nombre y de su poder", asegurando que Luis Donaldo "ha sacado más beneficios por su nombre que por sus acciones reales en la política".

Asimismo, acusó al diputado de Movimiento Ciudadano de generar "discordia" al interior del partido en su intento de "arrebatarle" su candidatura a la gubernatura de Nuevo León, situación que supuestamente llevó a Samuel García a renunciar a sus aspiraciones políticas.

Veo con gran tristeza y decepción como he sido relegado de un partido al cual yo le he dedicado tanto, lo cual no estoy dispuesto a permitir el hecho de que no me han sabido valorar, por lo cual a través de este medio anuncio mi renuncia al partido Movimiento Ciudadano y cualquier aspiración política", finaliza el texto.