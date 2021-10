"Me interesa la verdad": Simón Levy ofrece 500 dólares a quien compruebe que Lozoya estuvo en restaurante

CDMX.- Luego de que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue captado cenando en un lujoso restaurante en la Ciudad de México, el empresario Simón Levy ofreció una recompensa de 500 dólares a quien compruebe la veracidad de las imágenes.

Desde su cuenta personal de Twitter, Simón Levy anunció la recompensa equivalente a más de 10 mil 300 pesos mexicanos a quien pueda comprobar que Emilio Lozoya estuvo en el restaurante Hunan este fin de semana, como acusó la periodista Lourdes Mendoza, quien difundió las fotos.

El empresario subrayó que para obtener la recompensa deben haberse encontrado en el restaurante Hunan en la CDMX, donde presuntamente cenó el exdirector de Pemex, haber visto a la periodista tomar las fotos y entregar una foto o video como prueba.

"A cualquier persona que haya estado físicamente ayer en el restaurante Hunan en CDMX, y haya visto personalmente que Lourdes Mendoza tomó las fotografías al presunto delincuente de Lozoya y me entregue una foto o video que dé testimonio le doy 500 USD", escribió.

Previamente, Simón Levy había cuestionado la veracidad de las imágenes de Lozoya en el lujoso restaurante al señalar la diferencia de tiempo entre la publicación de las fotos y la hora en que presuntamente fueron tomadas.

"¿Alguien experto en tecnología me puede decir cómo puedes postear una imagen en Twitter a las 7:46 pm que tomaste a las 7:57 pm ? Quizás no se me da eso de manejar un iPhone", señaló.

El empresario anunció una recompensa a quien compruebe que Lozoya estuvo en un lujoso restaurante. Foto: Captura de Twitter

Además, respondió a un tuit de Jenaro Vilamil, presidente del Sistema Público de Radiofusión del Estado Mexicano (SPR), quien afirmó que el juicio contra Lozoya "ahí sigue".

El empresario consideró como una verificación de la foto las palabras de Villamil y calificó el acto como "una burla" de la Fiscalía General de a República (FGR) por el "cinismo" mostrado por el exdirector de Pemex.

"Si tú lo pones querido Jenaro es que está verificado y esto es una burla de la @FGRMexico. Podrá no existir arraigo legal, pero este cinismo descarado a nadie ayuda. Ya ni dormir", escribió.

La noche de ayer 9 de octubre la periodista Lourdes Mendoza publicó fotografías donde Emilio Lozoya aparece cenando en el lujoso restaurante Hunan, ubicado en Paseo de la Reforma de la CDMX.

Para robustecer su evidencia, Mendoza publicó este domingo el fragmento de una transmisión en vivo donde intenta acercarse a la mesa de Lozoya y sus acompañantes, pero al notar su presencia, el exdirector de Pemex se voltea inmediatamente y es advertido por una de sus compañeras, como si intentara ocultar su rostro.

La periodista, quien demandó a Lozoya por daño moral, resaltó que él debía comparecer ante el juez el pasado 10 de septiembre por el caso en su contra, pero no se presentó bajo el argumento de que se encontraba en arraigo domiciliario.

"Aquí les dejo otra evidencia más de que Emilio Lozoya estaba ayer cenando en la grande en el Hunan. Es el live de la foto. Ojo, el 10 Septiembre debió comparecer por la demanda por daño moral que le interpuse y no lo hizo argumentando "arraigo domiciliario".