"Me la juego por ustedes": Cuauhtémoc Blanco

Cuernavaca, Morelos.- El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que no gusta del poder y sostuvo que su permanencia en la alcaldía se debe a la exigencia de la ciudadanía, “porque creo que Cuernavaca se merece hacerla en grande”.

Durante su segundo informe de labores, proyectó su decisión de participar en la contienda para gobernador al decir que la mayoría desea “un estado de paz, donde salgamos a caminar sin cuidarnos la espalda, por eso no hay manera de que me baje de esta responsabilidad”, subrayó.

Blanco Bravo dijo que actualmente no existe ningún impedimento legal o político que lo haga desistir de su proyecto político.

El miércoles el PES, a cuyo partido esta afiliado, firmó la coalición con Morena y PT para contender por la Presidencia de la República y el Gobierno de Morelos. El candidato para este estado surgirá de una encuesta entre Blanco y el senador Rabindranath Salazar, proyectada para enero.

Logros presentados

Enumeró sus logros de gobierno con críticas en contra de los diputados locales y el gobernador Graco Ramírez por no ayudar en la gestión de recursos para obra pública en la capital del estado.

Informó que este año se invierten 120 millones de pesos en 67 obras públicas con recursos gestionados fuera del estado.

Durante su mensaje evitó las lágrimas como ocurrió en su primer informe. “Esta vez no voy a llorar como hace un año que estaba muy enojado”, dijo Blanco frente al cuerpo edilicio, autoridades auxiliares y el presidente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Flores Cervantes, al cual se afilió hace varios meses.

“No tengo miedo, Cuernavaca, no nos han vencido, no nos van a vencer, no nos vamos dejar, no nací exitoso ni famoso; soy producto del trabajo y he tenido el privilegio de ser ejemplo e inspiración para millones de personas que quieren progresar”, expresó el exfutbolista profesional.