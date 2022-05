"Me molesta que le llamen el Triángulo Dorado": AMLO tras retén de hombres armados en Sinaloa

Sinaloa.- En su actual gira por Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador pidió ya no estigmatizar a los habitantes del hasta hoy llamado "Triángulo Dorado". Ese mismo día, al menos 10 hombres armados con rifles AK-47 retuvieron a reporteros que fueron a cubrir la gira del presidente.

Eso se dio en un retén donde se paró a los comunicadores que iban a cubrir la gira del presidente de México. Esto en un tramo de la carretera que une Badiraguato, Sinaloa, con Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

El convoy integrado por cuatro vehículos en el que se desplazaban reporteros, fue retenido y los periodistas fueron interrogados por las personas armadas que bloquearon la carretera.

Los comunicadores estaban asignados a cubrir la supervisión que haría AMLO de la obra carretera que unirá a ambos municipios.

“¿A dónde van...?”, preguntó uno de ellos que se acercó a uno de los vehículos en los que viajaban al menos nueve reporteros.

Ante la respuesta, el hombre que se paró a un costado del conductor, escudriñó el interior de la unidad motriz.

Al frente, bloqueando parcialmente la carretera se encontraban una camioneta y un vehículo todo terreno, y en ambas orillas de la cinta asfáltica, al menos una decena de hombres vestidos con ropa camuflada, tenis o huaraches y con un rifle AK-47 terciado al hombro. En cada orilla se encontraba una barricada de piedras.

Contestadas las preguntas y realizado el escrutinio, la gente armada franqueó el paso, y continuó el ascenso al ejido Los Ojuelos, en Guadalupe Calvo, Chihuahua.

A lo largo del camino se observan personas con fusiles de los llamados cuernos de chivo terciados al hombro, mientras que otras en vehículos le “ponen cola” a los reporteros.

En el Centro Comunitario La Unión, en el municipio Guadalupe y Calvo, se esperaba al presidente de México López Obrador para anunciar la supervisión de obras carreteras que unirán los tres municipios que forman el llamado Triángulo Dorado, en la confluencia de Durango, Chihuahua y Sinaloa.

“No me gusta, me molesta que le llamen el Triángulo Dorado, y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle el triángulo de la gente buena y de la gente trabajadora... como la región de la buena vecindad. O algo así. Pero ya hay que cambiar eso porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora, lo que aquí se ha dicho y no hay que estigmatizar ninguna zona”, expresó ante vecinos y becarios del programa Sembrando Vida.