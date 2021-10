Me pedían incriminar a Peña Nieto y Videgaray: Rosario Robles afirma que es presa política de AMLO

México.- Luego de que el juez decidió que siguiera en la cárcel, Rosario Robles Berlanga rompió el silencio y reiteró que es una presa política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que para darle un buen trato le pedía incriminar al expresidente Enrique Peña Nieto y su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla, Rosario Robles aseguró en entrevista telefónica para El Universal que es víctima de una "venganza política", pues el gobierno de AMLO no le perdona que "no se haya querido someter".

"Venganza política"

Recordó que hubo una propuesta para acogerse al criterio de oportunidad y obtener beneficios en su trato legal, pero para ello tenía que acusar a Peña Nieto y Videgaray, a lo que se negó, pues sostiene que los señalamientos son falsos.

"Me pedían concretamente que incriminara a personalidades del gobierno anterior y yo por supuesto no estoy dispuesta a incriminar a nadie en situaciones que son absolutamente falsas (...) desde luego, Luis Videgaray, el presidente Enrique Peña Nieto", dijo.

La exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) reiteró que es una "presa política" del gobierno de AMLO, al que acusa de haberse ensañado con ella con "todo el poder de un Estado", mientras que a los funcionarios actuales que se vieron envueltos en los Pandora Papers no les hicieron nada.

"Contra mí se ha descargado todo el poder de un Estado porque, voy a recordar, a mí se me inhabilitó por 10 años, por 2 mil pesos que supuestamente no declaré (...) pregunto: ¿ya se pidió la inhabilitación de los funcionarios del gobierno actual y exfuncionarios de este mismo gobierno que aparecieron en los Pandora Papers y que no manifestaron estos recursos?", cuestionó.

Robles afirmó que el presidente López Obrador sabe que es inocente, pues la "conoce bien en la política" e incluso recordó que fueron compañeros en el PRD, cuando ella fue su secretaria de organización y lograron ganar la Ciudad de México.

"El presidente sabe que yo soy inocente, sabe que no tengo un peso mal habido. Hay poca gente que me conoce bien en la política, una de ellas se llama Andrés Manuel López Obrador", expuso.

Rosario Robles y AMLO cuando eran compañeros en las filas del PRD. Foto: Especial

Ante la decisión del juez Ganther Alejandro Villar de mantenerla en prisión preventiva, la extitular de Sedesol cuestionó que mientras ella está tras la rejas, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, siendo un "delincuente confeso" y con su familia involucrada en sus presuntos actos de corrupción, puede andar a sus anchas en la calle.

"El mensaje que usted me está queriendo dar y que le da al país es que necesitamos ser prófugos, que nos traigan, que tengamos cuentas millonarias personale y de nuestras familias (...) ser un delincuente confeso y estar tranquilamente en la calle", le reprochó al juez en la audiencia.

"Vamos a lo político"

Y aunque el juez se mantuvo firme en su decisión argumentando riesgo elevado de fuga, Rosario Robles afirme que todavía tiene "esperanza en el sistema judicial", pero no confía con los jueces de consigna, que la mantienen en prisión.

Como estrategia a seguir, la exfuncionaria adelantó que ejercerá presión política para que salga a la luz la verdad en su caso, por lo que pedirá a AMLO crear una comisión de la verdad para investigar si hubo desvío de recursos en el caso conocido como "La Estafa Maestra".

"El pueblo de México tiene derecho a saber. Yo no tengo nada que esconder. Vamos a lo político, no sólo a lo jurídico. Lo jurídico lo seguirán mis abogados", dijo.

Por otra parte, después de dos años recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, Robles Berlanga asegura que siente "un profundo dolor" de no poder estar con su familia y su hija, quien tuvo que vender su departamento para ayudarle con los gastos de su defensa y su vida en prisión.

Asimismo, se quejó de que con la pandemia de Covid-19 prácticamente se suspendieron los procesos jurídicos, por lo que casi todas las reclusas perdieron un año, aunado al miedo de perder algún ser querido, como a ella le ocurrió con dos primos y un amigo cercano.

"Ya me hacía en mi casa, con mi familia, con mi hija. (Siento) mucha impotencia, mucha frustración porque he dado una batalla legal incansable; sin embargo, no he tenido la oportunidad de que sea reconsiderada mi medida cautelar", lamentó.