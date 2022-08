"Me pidió paz y le negué hasta mi mano": Lilly Téllez revive pleito con Fernández Noroña

México.- La senadora del PAN, Lilly Téllez, aseguró que le negó una 'tregua' a Gerardo Fernández Noroña, reavivando el pleito con el diputado del PT, a quien volvió a insultar al llamarlo "chango en el Senado".

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lilly Téllez compartió una foto donde aparece frente a Fernández Noroña en el Congreso, acompañando la imagen de un ácido comentario contra el diputado del PT.

La panista llamó a Noroña "León en el Hilton, chango en el Senado", burlándose de la anécdota del legislador en un lujoso hotel Hilton, donde una mujer desconocida le dijo que lo quería ver como presidente de México, pero también recordando el apodo de "changoleón" que la oposición le puso.

Lilly Téllez aseguró que el diputado del PT le pidió "paz", pero ella le negó hasta su mano, aclarando en tono de burla que lo hizo porque lo considera un "hipócrita".

"León en el Hilton, chango en el senado. Me pidió paz y le negué hasta mi mano; por hipócrita, no porque le falte un baño", dijo Téllez sobre Gerardo Fernández.

Lilly Téllez reavivó el pleito con Fernández Noroña, a quien insultó llamándolo "chango en el Senado". Imagen: Twitter

Noroña responde

Fernández Noroña no se quedó callado y respondió a los insultos de la senadora del PAN, a quien le aclaró que nunca le pidió una tregua, sino que fue a agradecerle una pregunta que le hizo, al tiempo que la llamó traicionera y mentirosa.

"Senadora María Del Carmen Téllez, yo no le pedí paz, le fui a agradecer su pregunta en un gesto de bonhomía de mi parte. Pero usted no entiende de educación y buen trato, sólo entiende de traiciones y de engaños; así es como ha medrado a lo largo de toda su vida", aseveró el petista.

En otro tuit, le reprochó a Lilly Téllez su falta de "moral, ética, amor propio, dignidad, entrega al pueblo", además de tacharla de hipócrita, pues cabe recordar que la hoy panista llegó al Senado gracias a Morena y el respaldo de AMLO en 2018.

"Usted no sabe lo que es la amistad, no sabe lo que es la lealtad, no sabe lo que es la decencia. Ojalá fuera un baño lo que le hiciera falta a usted, a usted le hace falta moral, ética, amor propio, dignidad, entrega el pueblo. Es usted una mujer huera. La hipocresía es su divisa", agregó.

No es la primera vez que sale a relucir el pleito entre Téllez y Fernández Noroña, pues en meses pasados la senadora del PAN lo llamó "diputado Changoleón" durante la sesión permanente del Congreso de la Unión, un insulto del que también hizo gala en redes sociales.

El utilizar el insulto de "changoleón" le valió a la panista fuertes críticas por parte de Morena y sus aliados, quienes la acusaron de clasista y racista por el sentido de esa palabra.