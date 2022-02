"Me pregunto quién mentirá": Vicente Fox respalda a Loret contra AMLO ante polémica por hijos

"Lo dicen todos en voz baja: no hay nadie en el gobierno que se niegue a tomarles la llamada y hacerles el favor que pidan . Eso de que 'en este gobierno no tienen influencia mis hijos' es de las más escandalosas mentiras", aseguró el columnista.

" Me pregunto quien MENTIRÁ!! Tu quien crees que habla con la verdad?? López, Loret " (sic), escribió Vicente Fox sobre AMLO y Loret de Mola.

Con evidente sarcasmo, pues no ha dudado en respaldar al periodista en diversas ocasiones, el panista cuestionó quién dirá la verdad, López Obrador o Loret de Mola, una pregunta que también dirigió a usuarios de la red social, aunque desactivó la opción para recibir respuestas de quienes no sean sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Vicente Fox compartió una columna de opinión en la que Loret de Mola acusó a AMLO de mentir al afirmar que "en este gobierno no tienen influencia mis hijos".

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.