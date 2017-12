Me puedo quedar como novia de rancho: El Bronco

Nuevo León.- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que podría quedarse como novia de rancho "vestido y alborotado", si el Congreso de Nuevo León decide no otorgarle la licencia al cargo, que se votará este viernes y que este jueves ya fue aprobada en comisiones.

Asimismo, ante los cuestionamientos de consejeros del INE sobre la opacidad en sus gastos para recopilar firmas, señaló que en su momento aclarará todo y "si quieren que demuestre el alimento de mi caballo, también lo demuestro".

Entrevistado después de acudir a una ceremonia de graduación de 300 jóvenes de preparatoria en sistema abierto, como parte de un programa entre la UANL y el gobierno del estado, "El Bronco" reconoció que incumplió su promesa de no "chapulinear" y ofreció disculpas a líderes empresariales que cuestionaron su decisión, pero dijo que si alguien le quiere entrar "con mucho gusto me hago a un lado".

Jaime Rodríguez Calderón

Expresó que está pagando con el rechazo de esa gente que no votará por él, porque no pudo cumplir ese compromiso, "pero es una lucha noble para que mis hijos estén orgullosos de su papá".

Luego, cuando la reportera de un medio local recordó que también había ofrecido renunciar a la gubernatura si buscaba la presidencia, señaló, "eso quisiera tu periódico, pero se joden, no voy a renunciar, también ayer le ofrecí a mi vieja llevarla al cine y no lo hice. Tu periódico no es el dueño de la voluntad de nadie", añadió.

Cuestionado sobre las advertencias del consejero del INE, Marco Antonio Baños, sobre la posibilidad de negarle el registro por la opacidad y no reportar a tiempo sus ingresos y egresos para conseguir firmas, "El Bronco" dijo: "parece que ese consejero es nombrado por los partidos, no estoy incumpliendo la ley. Lo que debe de hacer es quedarse callado. Si también quieren que demuestre el alimento de mi caballo, también lo demuestro".

Las comisiones unidas de Gobernación y Legislación del Congreso local votaron a favor de la licencia de seis meses que solicitó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón,

En su mensaje a los estudiantes comentó que en 2012, después de terminar como alcalde de García, había decidido dejar la política y que los mexicanos continuaran con "la pata en el pescuezo", pues él había hecho lo que le correspondía a costa de la muerte de su hijo mayor y el secuestro de su hija menor (que él mismo en distintas entrevistas ha reconocido que no ocurrió, pero creyó que estaba secuestrada), y, aseguró, que a él mismo lo intentaron matar varias veces.

El costo fue mayor, dijo, pero venció a la delincuencia, y gracias a ello hoy puede ir a un Oxxo en García y le regalan lo que quiera "un seis de Tecate, unos chicharrones y una caguamona".

"Me gusta mucho la historia, quiero leer a aquellos que se atrevieron y no a los que viven de escribir libros. Andrés Manuel dice que vive de escribir libros y el otro que quiere ser presidente de la República (José Antonio Meade), dice que él sacó puros dieces. Yo no he escrito ningún libro ni me he sacado ningún diez, y creo que les puedo ganar", indicó.

José Antonio Meade.

Refirió que después de reflexionar se fue a estudiar a Miami, para conocer a los que han pervertido el marketing político y han engañado al mundo para "tener dormida" a una sociedad a través de la televisión, la radio, el video o un spot.

"Me di cuenta de cómo es fácil vencerlos, y regresé de estudiar, decidido a iniciar este camino que ustedes ya conocen. A los 54 años yo no sabía manejar una computadora, pero me di cuenta que Internet me iba permitir vencer a los perversos y a los que han destruido este país. Mi principal asesor es Facebook".

Rodríguez Calderón parafraseó: "primero se burlan y ríen de ti; después te atacan y te denostan, te inventan todo, novias por todos lados, hijos por todos lados, amantes hombres o mujeres, todo te inventan, y te atacan, luego les ganas".

Jaime Rodríguez

Y eso va a pasar con su proyecto, afirmó, "porque aquel que aguanta, gana aunque pierda, porque gana la satisfacción de intentarlo y regresa de la derrota satisfecho". Eso es lo que quiero hacer, por eso les pido permiso, dijo a los jóvenes.

"Ya se lo pedí al Congreso, espero que me lo aprueben, a lo mejor no me lo aprueban y me quedo como la novia de rancho, vestido y alborotado", detalló. Por otro lado, afirmó que lo han invitado para aliarse con el frente formado por el PAN, PRD y MC, pero aseguró que les dijo que "no le gustan las pandillas".

Afirmó también que para hacer campaña no se llevará vehículos de gobierno, pero sí la seguridad porque tiene derecho. "Yo tengo mi camioneta, un broncomovil a toda m#d%e, que es modelo 1996, y voy a moverme en vehículos que me van a prestar, voy a rentar un móvil home, donde espero irme con mis hijos y mi esposa si me quieren acompañar, pero los niños dejarían la escuela".

Menos palabras, los ciudadanos necesitamos acciones - Jaime Rodríguez El Bronco: https://t.co/MLDQ6LEgMh vía @YouTube — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 22 de diciembre de 2017

Finalmente comentó que tiene un tráiler "súper tecnológico" para transmitir por Facebook para toda la raza, "iré a cantinas, bodas, quinceañeras, cumpleaños, bautizos, iglesias a donde vaya la gente". Pero antes de irse a la campaña por las firmas el primero de enero, adelantó, tomaría cuatro o cinco días de vacaciones. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón afirmó que podría quedarse como novia de rancho "vestido y alborotado", si el Congreso de Nuevo León decide no otorgarle la licencia al cargo, que se votará este viernes y que este jueves ya fue aprobada en comisiones.

Asimismo, ante los cuestionamientos de consejeros del INE sobre la opacidad en sus gastos para recopilar firmas, señaló que en su momento aclarará todo y "si quieren que demuestre el alimento de mi caballo, también lo demuestro".

Entrevistado después de acudir a una ceremonia de graduación de 300 jóvenes de preparatoria en sistema abierto, como parte de un programa entre la UANL y el gobierno del estado, "El Bronco" reconoció que incumplió su promesa de no "chapulinear" y ofreció disculpas a líderes empresariales que cuestionaron su decisión, pero dijo que si alguien le quiere entrar "con mucho gusto me hago a un lado".

Hoy entregué mi petición de licencia para a partir del 1 de enero del 2018, con duración de 6 meses al @congresonl, quiero cambiar #México y que los ciudadanos JUNTOS hagamos historia. Mientas esto se decide, yo sigo chambeando como todos los días. — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 20 de diciembre de 2017

Expresó que está pagando con el rechazo de esa gente que no votará por él, porque no pudo cumplir ese compromiso, "pero es una lucha noble para que mis hijos estén orgullosos de su papá".

Luego, cuando la reportera de un medio local recordó que también había ofrecido renunciar a la gubernatura si buscaba la presidencia, señaló, "eso quisiera tu periódico, pero se joden, no voy a renunciar, también ayer le ofrecí a mi vieja llevarla al cine y no lo hice. Tu periódico no es el dueño de la voluntad de nadie", añadió.

Cuestionado sobre las advertencias del consejero del INE, Marco Antonio Baños, sobre la posibilidad de negarle el registro por la opacidad y no reportar a tiempo sus ingresos y egresos para conseguir firmas, "El Bronco" dijo: "parece que ese consejero es nombrado por los partidos, no estoy incumpliendo la ley. Lo que debe de hacer es quedarse callado. Si también quieren que demuestre el alimento de mi caballo, también lo demuestro".

Marco Antonio Baños

En su mensaje a los estudiantes comentó que en 2012, después de terminar como alcalde de García, había decidido dejar la política y que los mexicanos continuaran con "la pata en el pescuezo", pues él había hecho lo que le correspondía a costa de la muerte de su hijo mayor y el secuestro de su hija menor (que él mismo en distintas entrevistas ha reconocido que no ocurrió, pero creyó que estaba secuestrada), y, aseguró, que a él mismo lo intentaron matar varias veces.

El costo fue mayor, dijo, pero venció a la delincuencia, y gracias a ello hoy puede ir a un Oxxo en García y le regalan lo que quiera "un seis de Tecate, unos chicharrones y una caguamona".

"Me gusta mucho la historia, quiero leer a aquellos que se atrevieron y no a los que viven de escribir libros. Andrés Manuel dice que vive de escribir libros y el otro que quiere ser presidente de la República (José Antonio Meade), dice que él sacó puros dieces. Yo no he escrito ningún libro ni me he sacado ningún diez, y creo que les puedo ganar", indicó.

El primer millón se logró gracias a todos ustedes que decidieron dejar el conformismo atrás y firmar por un México bronco e independiente. pic.twitter.com/BrdvsnMXtV — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 16 de diciembre de 2017

Refirió que después de reflexionar se fue a estudiar a Miami, para conocer a los que han pervertido el marketing político y han engañado al mundo para "tener dormida" a una sociedad a través de la televisión, la radio, el video o un spot.

"Me di cuenta de cómo es fácil vencerlos, y regresé de estudiar, decidido a iniciar este camino que ustedes ya conocen. A los 54 años yo no sabía manejar una computadora, pero me di cuenta que Internet me iba permitir vencer a los perversos y a los que han destruido este país. Mi principal asesor es Facebook".

Rodríguez Calderón parafraseó: "primero se burlan y ríen de ti; después te atacan y te denostan, te inventan todo, novias por todos lados, hijos por todos lados, amantes hombres o mujeres, todo te inventan, y te atacan, luego les ganas".

Y eso va a pasar con su proyecto, afirmó, "porque aquel que aguanta, gana aunque pierda, porque gana la satisfacción de intentarlo y regresa de la derrota satisfecho". Eso es lo que quiero hacer, por eso les pido permiso, dijo a los jóvenes.

Jaime Rodríguez

"Ya se lo pedí al Congreso, espero que me lo aprueben, a lo mejor no me lo aprueban y me quedo como la novia de rancho, vestido y alborotado", detalló. Por otro lado, afirmó que lo han invitado para aliarse con el frente formado por el PAN, PRD y MC, pero aseguró que les dijo que "no le gustan las pandillas".

Afirmó también que para hacer campaña no se llevará vehículos de gobierno, pero sí la seguridad porque tiene derecho. "Yo tengo mi camioneta, un broncomovil a toda madre, que es modelo 1996, y voy a moverme en vehículos que me van a prestar, voy a rentar un móvil home, donde espero irme con mis hijos y mi esposa si me quieren acompañar, pero los niños dejarían la escuela".

Finalmente comentó que tiene un tráiler "súper tecnológico" para transmitir por Facebook para toda la raza, "iré a cantinas, bodas, quinceañeras, cumpleaños, bautizos, iglesias a donde vaya la gente". Pero antes de irse a la campaña por las firmas el primero de enero, adelantó, tomaría cuatro o cinco días de vacaciones.