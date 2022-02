Me queda clarísimo que dice cosas con el propósito de dañar: Carmen Aristegui responde a AMLO

México.- La periodista Carmen Aristegui acusó a AMLO de agredirla directamente y buscar dañarla, luego de que el presidente la acusó de engañar y estar a favor del bloque conservador.

Desde su programa de radio, Carmen Aristegui resaltó la gravedad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilice los recursos público para agredir a su persona.

"Otro tema es que el presidente de un país, en este caso el de México, decida usar los recursos públicos, como el Palacio Nacional y su propio tiempo, para agredir como lo hace, en este caso me refiero a mi persona, porque no puedo considerar de otra manera el asunto más que como una agresión directamente del presidente de la República a mi persona", respondió Carmen Aristegui a AMLO.

La reconocida periodista dijo sentirse convencida de que el presidente dice cosas con el único propósito de dañar su carrera periodística y credibilidad, advirtiendo la necesidad de "tomar conciencia sobre lo que significa".

"Me queda clarísimo cada vez más que el presidente dice cosas que tienen un solo propósito: dañar, dañar lo que es más importante para una periodista, dañar la reputación, dañar la trayectoria periodística, dañar la credibilidad", agregó.

Aristegui subrayó que "no hay nada más grave" que el presidente de un país haga señalamientos como los que AMLO hizo contra ella al acusarla de hacer periodismo al servicio de intereses del bloque conservador, señalamietntos que tildó de absurdos. Por tal motivo, advirtió que los mexicanos se hará cargo de analizar "quién engaña a quién".

"Tenemos que subrayar el hecho y el significado de que el presidente de México en este caso particular está decidido a dañar a esta periodista de la forma que lo hace (...) Ya veremos qué piensa la gente, me acusa hasta de engañar a la gente, me acusa de cosas absolutamente absurdas, pues ya que cada quien analice quién engaña a quién y que cada quien se haga cargo de su biografía", reviró la comunicadora.

¿Qué dijo AMLO sobre Aristegui?

Horas antes, desde La Mañanera realizada en Tlaxcala, el presidente López Obrador arremetió contra Carmen Aristegui acusándola de engañar "durante mucho tiempo" y estar vinculada al presidente del INE, Lorenzo Córdova, mientras muchas personas la venían como un modelo a seguir en el periodismo.

"Ya engañaron mucho. Este Lorenzo Córdova era comentarista de radio ahí, con Carmen Aristegui, que también engañó durante mucho tiempo, mucho tiempo. Yo conocí gente que veían en Carmen Aristegui al modelo de comunicación a seguir, la paladina de la libertad", dijo AMLO sobre Aristegui.

A manera de ejemplo, el mandatario recordó que llegó a advertirle sobre los supuestos engaños de la periodista a una pareja de "señores grandes" que le tenían gran admiración, quienes se sintieron ofendidos ante su advertencia.

"Pero muchísima gente así y no, no, no, o sea, a la hora de las definiciones se fue, o así pensaba siempre, pero simulaba, está a favor del bloque conservador. Todos estos estos reportajes calumniosos, manejados por Carmen Aristegui", aseveró el presidente de México.