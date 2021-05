Me quedan 6 años en la presidencia de México porque trabajo al doble: AMLO

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró en La Mañanera que aún le quedan 6 años en la presidencia de México, luego de ser cuestionado a cerca de la supuesta reelección que planearía una vez termine su mandato en 2024.

Oficialmente a AMLO le quedan 3 años en la presidencia de México, sin embargo, el mandatario indicó que como trabaja al doble le quedan 6 años como jefe del Ejecutivo.

Me quedan todavía 6 años porque, formalmente me quedan 3, pero como trabajo al doble, son 6”, declaró AMLO.

Es decir Andrés Manuel dijo que de 8 horas que conforman una jornada laboral promedio, él trabaja 16, lo que le permitiría ser presidente de la República el doble del tiempo que resta de su administración.

El presidente Andrés Manuel recordó que en 2019 firmó un compromiso para no realizar una reelección como presidente de México, acto que se considera anticonstitucional y que ha criticado en repetidas ocasiones.

“Es mi palabra y los compromisos se cumplen (..) son 6 años los que me faltan, porque me faltan formalmente 3 pero voy a trabajar 16 horas diarias, como lo vengo haciendo, no 8 y esto me ayuda a tener más tiempo”, agregó el mandatario.

AMLO recordó que una de sus propuestas durante su mandato fue realizar la consulta ciudadana en el 2022 para determinar si debe seguir o no como presidente de la República, asegurando que no sostendrá el puesto si no tiene el apoyo de los mexicanos.

“También aclarar si el pueblo quiere, porque si el pueblo dice no, el marzo del año próximo va a haber una votación y se le va a preguntar a la gente “¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie?”, porque el pueblo pone y el pueblo quita y yo no voy a estar aquí si no tengo el apoyo del pueblo”, aseveró.

Por último Andrés Manuel indicó que si un presidente cuenta con el apoyo de sólo el 25% de los ciudadanos, no debería estar al frente del país, por lo que si deciden que no debe seguir a cargo del país, se retirará como jefe del Ejecutivo.