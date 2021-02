"Me quedé con mi conciencia tranquila": AMLO sobre contratos de su prima Felipa Obrador con Pemex

Ciudad de México.- Tras pasar más de 2 meses de que el portal Latinus dirigido por el periodista Carlos Loret de Mola denunciara los cuantiosos contratos millonarios que la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, Felipa Obrador Olán, había logrado obtener con Petróleos Mexicanos (Pemex), el día de hoy el mandatario federal aseveró que él tiene la conciencia tranquila al respecto, puesto que en su momento hizo todo lo que estuvo a su alcance para que los contratos no le fueran entregados a su familiar. Además, reveló que el director de Pemex le pidió disculpas por el descuido.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional el ejecutivo federal recordó que cuando se dieron a conocer los convenios entre Obrador Olán y la empresa estatal él había expuesto que en su momento en persona le había exigido a Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, que no se le otorgarán los contratos a su prima, aunque estos habían sido ganados a través de un concurso en el que participaron otras compañías.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Rechaza AMLO acusaciones contra Alfredo del Mazo

AMLO aseguró que su conciencia está tranquila en el caso de los contratos que su prima Felipa Obrador obtuvo con Pemex/ Fuente: Gobierno de México

No obstante, no se supo a ciencia cierta qué fue lo que en verdad ocurrió pero más tarde saldría a la luz que sí se le habían entregado los convenios a Felipa Obrador, por lo que, cuando se enteró de ello López Obrador declaró tener la conciencia tranquila, ya que, como informó, él desde un principio había exigido al titular de la compañía petrolera mexicana que estos no le fueran dados.

En este sentido, el mandatario federal confesó que el mismo Romero Oropeza le había ofrecido disculpas por no haber obstruido la posibilidad, así como de "no tener el cuidado suficiente" para que a Obrador Olán se le continuara dando contratos con Pemex.

A mí me fue a ver el director de Pemex, Octavio Romero, a decirme de que mi prima estaba participando en un concurso, que había ganado y que venía trabajando de tiempo atrás en Pemex como empresaria y le dije "no, aunque venga de tiempo atrás, no", y resultó de que le buscaron la forma o no tuvo él el cuidado suficiente y al final salió con un contrato, expuso el titular del Poder Ejecutivo.

López Obrador enfatizó que desde ya tiempo atrás su prima había estado participando de manera conjunta con la empresa productora de petróleo, pero que eso no podía tomarse como excusa para darle, durante su gobierno, contratos con la paraestatal.

Después de casi 3 meses, el presidente mexicano destacó que el asunto de los contratos de Felipa Obrador había quedado resuelto de forma definitiva quitándoselos, aunque, subrayó, eso no impidió que se hiciera un escándalo de ello en los medios de comunicación y en las redes sociales. Sin embargo, a pesar de todo, López Obrador resaltó que él sale con la conciencia tranquila de todo ello, sobre todo por las disculpas que el director general de Pemex le proporcionó en relación al caso.

Leer más: Cárceles privadas deben hacer un descuento del 20% al Gobierno de México: AMLO

Cabe mencionar que tras que el pasado 3 de diciembre Loret de Mola hiciera de conocimiento público que la empresa Litoral Laboratorios Industriales, de la que es dueña Felipa Obrador, había ganado contratos con Petróleos Mexicanos, mismos que en total ascendían a 365 millones de pesos, en el transcurso de los dos últimos años, es decir, el tiempo que lleva gobernado el presidente Andrés Manuel López Obrador, al cuestionarle a este sobre si estaba enterado o no de estos, el ejecutivo respondió que no lo estaba con exactitud, aunque el comunicado del concurso se había hecho llegar al mandatario.