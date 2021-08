“Me quieren fregar a la mala”; Por qué Ricardo Anaya dice que AMLO lo quiere meter a la cárcel

Ciudad de México.- Ricardo Anaya quien fuera candidato a la presidencia por el PAN en las elecciones de 2018 acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de quererlo meter a la cárcel y vaticinó que le van a iniciar un proceso por las declaraciones que ha hecho en su contra el ex titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya.

A través de un video en redes sociales Anaya mencionó que desde hace algunas semanas desde Palacio Nacional se orquesto la decisión de perseguirlo todo por el "testimonio de dos testigos balines".

"Pues con la novedad que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo", denunció Ricardo Anaya en Twitter.

Aseguró que la molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador es porque han denunciado que su promesa de acabar con la corrupción es una farsa y en lugar de perseguir a Bartlett, Irma Eréndira, así como a Pío y Martín López Obrador a quienes se les vio recibiendo dinero, ahora a él lo buscan "fregar por los dichos de un delincuente".

“¿sabes qué es lo que más le molesta? Que le recordemos que su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude, una verdadera vacilada. Ahí están las casas de Bartlett, las de Irma Eréndira y sus hermanos, los dos hermanos de López Obrador, Pío López Obrador y Martín López Obrador recibiendo fajos de lana en efectivo...O sea a mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente (Emilio Lozoya), que es un corrupto y mentiroso, y a sus hermanos no les hace nada cuando ellos sí recibieron dinero", expresó.

Cabe recordar que Emilio Lozoya, ex director de Pemex denunció ante la Fiscalía General de la República que Luis Videgaray le dio instrucciones de entregarle 6 millones 800 mil pesos al Ricardo Anaya, con el fin de votar en favor de la reforma energética.

"Luis Videgaray Caso me instruyó a recibir a Ricardo Anaya Cortés a las oficinas de PEMEX y a Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Hotel Four Seasons", indica la denuncia de Lozoya.

Según los informes la entrega de dicho dinero habría ocurrido en agosto de 2014 en un estacionamiento de la Cámara de Diputados, situación que el panista aclaró era imposible ya que en ese momento ya no se desempeñaba como diputado, sino como secretario general de su partido.

Leer más: AMLO detesta a Ricardo Anaya: Lilly Téllez afirma que hay persecución política

Ante lo cual Anaya interpuso una demanda contra el ex presidente de Pemex por daño moral por las acusaciones realizadas en su contra.