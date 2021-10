"Me quieres fregar a la mala": lo que ha revelado Ricardo Anaya sobre su inocencia y la persecución de AMLO

México.- Previo a su primera audiencia, el panista Ricardo Anaya Cortés se ha empeñado en defender su inocencia con una serie de videos en los que muestra presuntas pruebas y acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de emprender una persecución política en su contra.

A principios de esta semana, Ricardo Anaya adelantó que compartiría cuatro videos para evidenciar las falsas acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que le entregaron el expediente de la investigación.

"Pacto perverso" entre AMLO y Lozoya

En el primer video, publicado el pasado martes, el excandidato presidencial del PAN acusó que existe un "pacto perverso" entre AMLO y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para meterlo a la cárcel por 30 años.

La Fiscalía le entregó 76 cajas con 135 mil 388 hojas, distribuidas en cinco tomos principales y 71 anexos, en las cuales Anaya aseguró que encontró numerosas pruebas de su inocencia y de "lo corrupto y tramposo" que es AMLO.

Recordó que está comprobado que Lozoya recibió 10 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que debería estar en prisión y devolver el dinero, pero sigue en libertad y con los recursos porque supuestamente hizo un pacto con el presidente López Obrador a cambio de acusar a sus adversarios políticos, entre ellos el propio Anaya.

"Así él queda como un angelito y López Obrador me trata de meter 30 años al bote", añadió.

El panista mostró algunas fechas para defender su inocencia, entre ellas la señalada por el exdirector de Pemex en su declaración, pues primero afirmó que Anaya Cortés recibió el soborno el 8 de agosto de 2014, pero luego la fecha fue cambiada a "primera semana de agosto en el expediente", dado que el 8 él se encontraba en Querétaro.

El acusado sostiene que no hay registros de que él haya acudido a la Cámara de Diputado en esas fechas, pues por entonces ni siquiera era legislador, ya que en marzo de 2014 pidió licencia para separarse de su cargo.

También recordó que fue en diciembre de 2013 cuando votó a favor de la reforma energética, varios meses antes de recibir el presunto soborno que señala Lozoya.

El excandidato presidencial consideró estos elementos como pruebas de su inocencia y de la trampa que AMLO presuntamente le está tendiendo para encarcelarlo, utilizando a la FGR para sus "venganzas personales".

"O sea que López Obrador me quiere meter a la cárcel con una historia de puras mentiras. Andrés Manuel: te has convertido en lo que tanto criticabas, eres un mentiroso y corrupto vulgar, un tirano que tuerce la justicia para sus venganzas personales", aseveró.

Anaya acusa un "pacto" entre AMLO y Lozoya. Foto: Cuartoscuro

Compara investigación de caso Odebrecht de FGR y USA

En el video publicado el miércoles, el panista continuó en su defensiva y afirmó que al presidente de México no le interesa recuperar el dinero del caso Odebrecht, sino meterlo a prisión.

Ricardo Anaya comparó la investigación de la Fiscalía con la versión de las autoridades de Estados Unidos, evidenciando diversas discrepancias que consideró pruebas de su inocencia.

De acuerdo con las autoridades de USA, Odebrecht pagó sobornos a funcionarios en diversos países, incluyendo México, con el fin de obtener contratos de obra pública.

Como prueba mostró las declaraciones del exdirector de la constructora brasileña, Luis Alberto Meneses Well, quien confesó que dio 10 millones de dólares a Emilio Lozoya.

El directivo afirmó que primero le entregaron 4 millones de dólares a Lozoya cuando era miembro del Comité de Campaña de Peña Nieto, y luego otros 6 millones cuando era director de Pemex, a fin de obtener un contrato de obra en la ampliación de la refinería de Tula.

Anaya acusó que la FGR ignoró dichas declaraciones y se empeña en afirmar que Lozoya recibió los 10 millones y los entregó en sobornos a adversarios políticos de AMLO para que aprobaran la reforma energética.

"En la versión de Lozoya y de López Obrador es el rollo de la reforma energética y el dinero acabó casualmente en las manos de los adversarios (...) Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, son contratos de obra pública y el dinero se lo dieron a Lozoya", expuso.

El panista concluyó que a AMLO no le interesa recuperar el dinero ni castigar a los verdaderos culpables del caso Odebrecht, sino hacer una "carambola de tres bandas" para reforzar su discurso contra la reforma energética, aparentar que lucha contra la corrupción y usar "ese circo" para encarcelar a sus adversarios.

El panista asegura que a AMLO sólo le interesa meterlo a la cárcel por 30 años. Foto: Cuartoscuro

Lozoya tiene el dinero y AMLO lo permite

En el tercer video, publicado ayer 30 de septiembre, Anaya aseguró que Emilio Lozoya se quedó con 6 millones de dólares de Odebrecht y AMLO lo está permitiendo con tal de justificar persecuciones contra sus adversarios.

"Lozoya tiene esos 6 millones y López Obrador ya lo dejó quedárselos", acusó.

Ricardo Anaya sostuvo que en el expediente de la Fiscalía hay pruebas de que el exdirector de Pemex se quedó con el dinero y fue transferido a una empresa llamada Zecapan por petición suya.

En 2018, apareció un supuesto dueño de Zecapan que además era un antiguo socio de Lozoya. Esta persona dijo que el dinero no sería devuelto a la FGR, pues era suyo y Lozoya no tenía nada que ver, y las autoridades no investigaron.

"Es una mentira monumental (...) A la Fiscalía de López Obrador le conviene creerle a Lozoya y a su antiguo socio, y los está dejando quedarse con los 6 millones de dólares. ¿Ustedes creen que averiguaron un poquito, que citaron nuevamente a este supuesto dueño de Zecapan, que siguieron la pista del dinero? No, nada", expuso.

El excandidato presidencial del PAN dijo que AMLO respalda las declaraciones de Lozoya por "perverso y corrupto", ya que sólo le importa que acuse a los panistas por haber recibido sobornos.

"Mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, López Obrador está feliz", dijo.

Anaya Cortés le advirtió al mandatario federal que exhibirá su "corrupción" y "sed de venganza", porque lo que quiere es encarcelarlo por 30 años y dejar libres y con el dinero a los culpables.

"Yo me voy a encargar de que la gente se dé cuenta del tamaño de tus mentiras, de tu corrupción y de tu sed de venganza. Andrés Manuel, me quieres fregar a la mala", aseveró.

Leer más: ¡Amor y paz! responde AMLO a José María Aznar por dichos sobre su origen español

El próximo lunes 4 de octubre Anaya publicará el último de los cuatro videos en los que intenta demostrar su inocencia. Ese mismo día se llevará a cabo su audiencia ante el juez, donde deberá responder a las acusaciones de la FGR, probablemente de la misma manera en que lo ha estado haciendo en sus videos.