Me reuní con ella hace 3 días: AMLO por contagio de Covid-19 de Tatiana Clouthier

Ciudad de México.- AMLO reveló que tuvo contacto con Tatiana Clouthier, secretaria de Economía que acaba de dar positivo a Covid-19 y anunciarlo la mañana de este 7 de enero a través de redes sociales.

Ante el cuestionamiento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo sentirse bien, pese a haberse reunido con Tatiana Clouthier tres días antes de su confirmación a positivo del SARS-CoV-2.

“Si está afectando bastante el covid, esta variante, yo me reuní con ella (Tatiana Clouthier) hace como tres días, el lunes creo o el martes, no tengo yo síntomas, la verdad que estoy muy bien y no tengo síntomas, cuando uno tiene síntomas es cuando tiene que hacerse la prueba”, declaró AMLO en La Mañanera.

Sólo de presentar síntomas, Andrés Manuel se sometería a hacerse una prueba para Covid-19, mientras indicó que se encuentra bien de salud. Incluso reveló que ha vuelto a practicar béisbol luego de haber sufrido un desgarre en la rodilla.

“Ya estoy regresando a practicar béisbol porque ya sanó el desgarre”, agregó.

Tatiana da positivo a covid

Apenas este viernes 7 de enero, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, anunció que dio positivo a Covid-19, luego de presentar síntomas y realizarse una prueba.

A través de su cuenta de Twitter, Tatiana Clouthier informó que ya se mantenía trabajando de manera aislada desde su casa.

“Buenos días. Esperando todos cerrando la primer semana del año bien. Aprovecho para comentar que como compromiso de rutina, me hice prueba covid y es positiva. Seguiré trabajando desde casa”, escribió la funcionaria del Federal.

Tatiana podría haber contagiado al presidente López Obrador, pues mantuvieron contacto dentro del margen en que el organismo ya está infectado sin presentar síntomas propios de la enfermedad respiratoria.