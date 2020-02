"Me salieron muy formales": AMLO a Panteón Rococó por críticas a rifa de avión

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este lunes a las críticas que el grupo mexicano Panteón Rococó hizo a la rifa del avión presidencial, diciendo que "le salieron muy formales".

Todo fue a raíz de que la banda mexicana de Ska criticara en entrevista a Sinembargo la rifa del avión presidencial y añadieran que México merece un "Gobierno más serio".

El mandatario nacional respondió a las críticas este miércoles durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, refiriéndose a los comentarios de los músicos como "muy formales" en tono irónico.

El Panteón Rococó que porque se va a rifar el avión, o sea, me salieron muy formales. Dicen que eso no es serio, que no es una política seria. Pero yo los respeto mucho", aseveró.