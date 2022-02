Me siento orgulloso de que Ted Cruz se lance contra mi gobierno: Responde AMLO

México.- AMLO se dijo orgulloso de que Ted Cruz se lanzara contra el Gobierno de México, pues opina que si un conservador crítica lo que está haciendo la Cuarta Transformación quiere decir que lo está haciendo bien.

En la conferencia Mañanera del 18 de febrero del 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respondió a las acusaciones que lanzó el senador republicano de Estados Unidos, Ted Cruz.

“Es natural que este senador de Texas que no está de acuerdo con nosotros, se exprese como lo hizo, él está en contra de la política que estamos llevando a cabo de la política a favor del pueblo y en defensa de los mexicanos que trabajan y viven honradamente en Estados Unidos, entonces es de esperarse”, comentó en un primer momento el presidente mexicano sobre las declaraciones de Ted Cruz.

Posteriormente AMLO expuso que una vez se difundieron las palabras del senador estadounidense, en México se inició una campaña en redes sociales para darle más alcance y lo comparó con el hashtag “Todos somos Loret”.

“Ayer hubo también, como cuando Loret, una especie de todos somos ¿Cómo se llama el senador? Ted Cruz. Los conservadores mexicanos que históricamente siempre se han destacado por ser traidores a la patria, pues es cosas de conocer la historia”, comparó AMLO en la Mañanera.

Añadió el presidente de México López Obrador que la transformación que encabeza en el país no permite que haya “medias tintas” en las posturas políticas, pues por un lado se está a favor del pueblo o de las elites.

“Entonces ahora que es un momento de transformación, por que la verdad es un timbre de orgullo, que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento, me llena de orgullo, por lo que él representa, por lo que representamos, sí él me alabara, si él hablara bien de mi, a la mejor podría yo pensar que no estamos haciendo bien las cosas, pero si el dice que estamos mal, pues la verdad si me produce orgullo y es normal en un proceso democrático que existan estas expresiones” finalizó AMLO su respuesta a Ted Cruz.

Lo qué dijo Ted Cruz sobre el gobierno de AMLO

Este 17 de febrero el senador estadounidense perteneciente al partido república (conservador) Ted Cruz, aseguró que las políticas públicas que impulsa el gobierno federal mexicano son un peligro para Estados Unidos.

Además, aseveró que se debe poner un alto a las agresiones contra periodistas y condenó las acciones de AMLO en contra del periodista Carlos Loret de Mola.

“El colapso acelerado de las instituciones mexicanas y el estado de derecho", es algo que se debe detener en México, presionó Ted Cruz al presidente Joe Biden.

"López Obrador (...) usó su conferencia de prensa matutina para intimidar a uno de los periodistas de más alto perfil de México, Carlos Loret de Mola, presentando información financiera privada y pidiendo a las autoridades que lo investiguen", declaró Ted Cruz sobre AMLO.

"(AMLO) parece estar permitiéndose abusar del poder, sin importar el efecto en México o en las relaciones entre Estados Unidos y México".