Me siento seguro en todo México: dice AMLO no temer hacer giras pese a hechos violentos

Tijuana.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no tiene temor de realizar giras por México pese a los recientes hechos violentos que se registraron en diferentes estados de la República, asegurando que se siente seguro.

Al término de su conferencia matutina realizada desde Tijuana, una de las ciudades que tuvo bloqueos y quema de carros, AMLO fue cuestionado al ser observado con más seguridad al llegar hasta el recinto.

Sin embargo, el mandatario federal aseguró que no llevaba seguridad y que se había quedado en el hotel que habitualmente se hospeda en sus visitas a la ciudad de Tijuana, asegurando que se siente seguro en todo México.

“No, no, no tuve seguridad. Llegué al mismo hotel que llego desde hace 20 años, no voy a decir cual; pero llegué al mismo hotel, sin seguridad, no traigo escoltas, no traigo carro blindado. No tengo nada que temer, me siento muy seguro en Baja California y en todo México”, aseveró el mandatario federal.

Critica alerta de USA

Por otra parte, AMLO aprovechó el espacio para criticar que Estados Unidos emitiera una alerta de viaje a 6 estados de la República Mexicana, indicando un aumento en la inseguridad de estos, asegurado que pese a la violencia que existe en el país vecino México nunca ha hecho lo mismo.

“Se presentan actos vandálicos de tinte propagandístico, sin duda en Baja California y hacen escándalo nacional, propaganda también en los medios, hasta en el extranjero se enteraron, en Estados Unidos, cuántos lamentables actos de violencia se presentan en Estados Unidos, agresiones, tiroteos, y nos enteramos, ¿mandamos nosotros avisos, advertencias a los mexicanos de qué no viajes a Estados Unidos, a determinados estados? No”, mencionó.

Te recomendamos leer:

Usan a Fuerzas Armadas también para atención médica

Cabeza de Vaca denunciará a juez y funcionarios que intentaron desaforarlo; celebra fallo de la SCJN

Pese a informe, reitera AMLO que caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no está cerrado

Y es que el Departamento de Estado de Estados Unidos realizó su actualización anual de la Alerta de Viajes a México en donde le pide a sus ciudadanos que eviten viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas por los hechos de violencia registrados.