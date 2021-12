Me simpatiza: no descarta AMLO integrar a Javier Corral al Gobierno Federal

Chihuahua.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, no descartó la idea de integrar a Javier Corral, exgobernador del estado de Chihuahua, a algún cargo del Gobierno Federal, asegurando que el exmandatario estatal es de agrado.

Durante La Mañanera desarrollada en el estado de Chihuahua, AMLO fue abordado sobre la relación con Javier Corral, y si este sería invitado al federal, tal como lo hizo con Adán Augusto, exgobernador de Tabasco y Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa.

El presidente Andrés Manuel reconoció que tuvo algunas diferencias ideológicas con Javier Corral como gobernador de Chihuahua, sin embargo, dijo que era de agrado y no descartaba invitarlo a trabajar en la llamada Cuarta Transformación, movimiento que él encabeza.

“Acerca de Javier Corral, no tenemos comunicación reciente con él, no descartamos que pueda aceptar trabajar con el Gobierno Federal, pero no hemos establecido comunicación con él, eso es lo que puedo comentar. Tuvimos momentos de diferencias, pero también reconozco en él una gente con rectitud, una persona inteligente y con criterio propio y rebelde y eso a mí me simpatiza bastante”, reveló el jefe del Ejecutivo.

Habrá más exfuncionarios

En este sentido, AMLO reveló que en los próximos días se darán a conocer los nombres de los exgobernadores y exgobernadoras que se incorporarán al Servicio Exterior Mexicano, ante el cambio en 15 gubernaturas en México.

“No sabemos, pero miren, vamos a dar a conocer dentro de poco la incorporación al Servicio Exterior de exgobernadores, exgobernadoras que van a representar a México en el extranjero, muy pronto y estamos buscando que sea una representación muy plural porque México es así, México es un mosaico cultural y es un país diverso, un país plural, un país democrático”, mencionó sin revelar posibles candidatos.

Por último, el mandatario federal reiteró que su gobierno debe estar abierto a la pluralidad, sobre todo tratándose de funcionarios que representan a México en el extranjero, indicando que no pueden ser representantes de una sola corriente ideológica.

“Entonces cuando se está representando a México en otro país pues está representando a México, a todos, entonces no pueden ser sólo de una corriente de pensamiento o de un partido, sino que puedan estar todos y que busquemos siempre la conciliación y la armonía y el diálogo”, puntualizó.