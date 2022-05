"Me sobran huevos": Alito Moreno exhibe audio con "amenazas" que sufrió por la reforma eléctrica de AMLO

México.- El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, exhibió un audio donde el senador Manuel Velasco le hace llegar supuestas amenazas del gobierno de AMLO por convocar a los diputados priistas a votar contra la reforma eléctrica.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Alito Moreno difundió el audio de su conversación con Manuel Velasco, acusando que hubo una "amenaza" desde el gobierno de AMLO para dividir a la oposición frente a la reforma eléctrica.

"Así actúa el gobierno de MORENA, así quieren dividir a la oposición. Esta es #LaAmenazaDePalacio", escribió el líder del PRI al compartir el audio.

En la conversación se escucha al senador del Partido Verde, Manuel Velasco, advertir al priista que el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, a quien se refieren como "el 2", habló con su jefe, sin precisar si el "jefe" era AMLO, revelando las supuestas amenazas contra Moreno Cárdenas.

"Nuestro amigo, nuestro hermano, ya sabes con quién, habló con su jefe y... pues que si no jalabas que se van a ir con todo", le dice Velasco, y Alito Moreno responde: "Ah ok, perfecto, muy bien, qué bueno que me diste el recado".

El exgobernador de Chiapas le confiesa al dirigente del PRI que se siente "preocupado porque esto se va a poner muy tenso", y Moreno contestó que a pesar de que tuvieron diálogo los morenistas no cumplieron acuerdos y él no entiende bajo amenazas.

"Sí, pero yo no entiendo así que anden con esas amenazas, tuvimos diálogo, no cumplieron ningún acuerdo, platicamos con ellos y yo no entiendo así, ellos no me conocen, así que está bien (...) Ya les dije que podemos construir diálogo y eso, pero primero está el país, hermano, ¿qué quieres que yo le haga?", dijo el priista.

Velasco le insistió a Alito Moreno que "sería mejor platicar las cosas". "Porque se enteraron que estás llamando a una junta de Consejo en donde les van a decir a los diputados que voten que los van a expulsar", detalló.

Por su parte, el dirigente del PRI aseveró que no puede haber diálogo bajo amenazas, por lo que retó a los morenistas a "que se vengan con todo".

"Regreso hasta el domingo, yo no puedo platicar con ellos, y menos así con amenazas y la chingada, pues menos, y si se van a venir con todo, que se vengan con todo, yo no tengo tema, si algo tengo yo es que me sobran huevos", respondió.

El senador del PVEM aseguró que Adán Augusto supuestamente insistió en que no quería hacerle "daño" a Alejandro Moreno, por lo que le pidió a Velasco conversar con él y avisarle.

"La verdad él me dijo, mira: 'yo no le quiero hacer daño, yo no quiero afectarlo, yo estoy en una situación de la chingada, pero pues está pasando esto, yo no he podido hablar con él, yo sé que es tu amigo, pero por lo menos le quiero avisar, porque ya son cosas que no dependen de mí", relató Velasco.

Por su parte, el priista dijo estar de acuerdo con la "amenaza" de Palacio Nacional, y advirtió que no lo van a "doblar" y el gobierno puede encarcelarlo a él, pero no a 50 personas, en referencia a los diputados del PRI que votaron contra la reforma eléctrica.

"Yo estoy de acuerdo, yo lo sé, así que hay que hacerlo y te agradezco mucho Güero, lo que estás haciendo, tú eres nuestro hermano, pero así no se puede, y al final del día pueden meterme a mí o a uno a la cárcel, no pueden meter a 50, y nosotros no entendemos así, yo siempre es los dije, están verdaderamente destruyendo al país, y sin acuerdos y sin diálogos, así que a mí no me van a doblar, hermano, y si van a venir, se les va a ir encima el mundo", reviró Alito Moreno.