Me tendrá que resarcir el daño: Lourdes Mendoza gana juicio contra Emilio Lozoya por daño moral

México.- La periodista Lourdes Mendoza celebró haber ganados la batalla legal que mantenía contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya por daño moral, mismo que deberá resarcir como parte del dictamen final.

El juez civil determinó que Emilio Lozoya, que se encuentra preso en el Reclusorio Norte, cayó en falsedad y le causó un daño moral a la periodista al acusarla de recibir un bolso de lujo como parte de un soborno para hablar bien del excanciller Luis Videgaray durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

A través de su cuenta de Twitter, Lourdes Mendoza dio a conocer el dictamen, celebrando el fallo a su favor, y asegurando que Lozoya Austin deberá resarcir el daño moral causado por la acusación en su contra.

“Le gané al criminal confeso Emilio Lozoya Austin, el juez del tribunal civil dijo, que cayó en falsedad y me causó un daño moral. No solo es un corrupto sino ya le probé que es un vulgar mentiroso y traidor. Además de estar en la cárcel me tendrá q resarcir el daño”, escribió.

El caso inició desde 19 de agosto del 2019, cuando se dio a conocer la denuncia de Emilio Lozoya por los sobornos de la constructora Odebrecht y los sobornos por la reforma energética. Fue entonces que el exfuncionario aseguró que Lourdes recibió el soborno para dar buena referencia de Videgaray.

"Me tardé 1 año 9 meses en probar que yo tenía razón, que Emilio había mentido, que lo que había dicho de mí era falso", declaró la periodista en entrevista para Radio Fórmula.

Tras el triunfo legal de la periodista en contra de Lozoya, éste tendrá que pagar 500 mil pesos como parte del fallo emitido por el juez civil.