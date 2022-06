"Me tuvieron secuestrado", el senador José Manuel Del Río sale de prisión 

CDMX.- La tarde de este viernes 17 de junio fue dejado en libertad el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores, José Manuel del Río Virgen, quien pasó 177 días en el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, en Coatepec, Veracruz.

El político nacido un 8 de enero de 1954 en Córdoba salió libre después de que un juez determinó su no vinculación a proceso por relación con el homicidio de Remigio René Tovar Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio veracruzano Cazones de Herrera.

Como parte de su primera declaración tras quedar en libertad, José Manuel del Río Virgen afirmó que su estadía en prisión fue un "secuestro", pues las autoridades no tenían pruebas para relacionarlo con el crimen.

" y no pudieron demostrar con ninguna prueba que me vinculara al homicidio, siempre fui absolutamente inocente", dijo.

El legislador se dijo seguro de que las autoridades harán justicia en el asesinato del candidato René Tovar.

"Tienen la responsabilidad las autoridades de Veracruz de no buscar chivos expiatorios", agregó.

Del Río Virgen aseguró que sería incapaz de realizar un acto "tan atroz" y resaltó que el reclusorio en el que estuvo encarcelado está "lleno" de personas que son inocentes.

Lo que más me duele dejar en el penal es a otros internos que son inocentes, ojalá que la fuerza de la prensa que a mi me dio la oportunidad de que se visibilizara el problema de que me traían aquí como secuestrado, como preso político por diferencias de opiniones", dijo.

Además, se mostró agradecido con el también senador Ricardo Monreal y el presidente de MC Dante Delgado Rannauro, por mostrar su apoyo públicamente y visibilizar su proceso jurídico.