Me voy a vacunar la próxima semana: AMLO sí recibirá vacuna contra Covid-19

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reveló durante su conferencia matutina que sí recibirá la vacuna contra la Covid-19, luego de haberse sometido a estudios médicos que determinaran su nivel de inmunidad ante el coronavirus SARS-CoV-2.

Al anunciar la llegada de un nuevo avión con 500 mil vacunas contra la Covid-19 de Sputnik, AMLO aprovechó para decir que sí será inoculado por recomendación de los médicos que lo atendieron cuando padeció la enfermedad respiratoria el pasado mes de enero.

Decirles que me recomiendan los médico que me vacune (…) me vacuno la semana próxima”, declaró AMLO.