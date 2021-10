¡Me voy aunque no se llegue al 40%! Advierte AMLO por revocación de mandato

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), advirtió que incluso si la consulta ciudadana para la revocación de mandato no llega al 40 por ciento de participación, se va a retirar de la presidencia.

AMLO recordó dese su conferencia matutina del 15 de octubre que no se puede gobernar si no se tiene el apoyo de los ciudadanos, por lo que renunciará al cargo de no obtener siquiera la participación necesaria para hacer válida la revocación de mandatado.

"Si la gente dice que 'no queremos que continúe el presidente', me voy, sin ningún problema. Es más me voy aunque no se llegue al 40% (...) porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral ni política", declaró el mandatario federal.

Andrés Manuel reiteró que la consulta para la revocación de mandato es sencilla con votar “sí”, si se quiere que él mantenga el poder y “no” si se desea lo contrario, sin embargo indicó que será durante el lapso hasta el mes de marzo, cuando se realizará el ejercicio democrático, cuando se dé a conocer la pregunta exacta.

"A finales de marzo se van a instalar mesas para la consulta y se va a entregar una boleta a todos los ciudadanos que participen, que vayan, y ahí se tiene que tachar si se quiere o no que continúe el presidente. Además, de aquí a marzo se va conocer bien la pregunta y no va a haber ninguna duda. 'Sí o no', así, no 'hay tal vez, lo voy a pensar'. No hay término medio, es sí o no,", aseveró.

Van contra consulta

AMLO hizo estas declaraciones luego de que la coalición "Va por México" presentó el jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la ley al considerar que el mandatario, que tiene una aprobación ciudadana del 60 %, busca promocionarse con este ejercicio.

"De manera increíble, hasta surrealista, los conservadores no quieren la consulta", reprochó López Obrador, quien recordó que la oposición le ha pedido muchas veces la renuncia.

Consideró una "incongruencia que quienes dicen ser demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa".

Y defendió que el mecanismo de la consulta revocatoria sirve para "alejar los derrocamientos, los golpes de Estado y el autoritarismo".

El pasado 1 de agosto, México celebró la primera consulta ciudadana a nivel nacional, en la que ganó el 'Sí' a enjuiciar a los expresidentes del país, pero solo participó el 7 % del censo, muy lejos del umbral del 40 % para que fuera vinculante.