Me voy contenta: Defina Gómez se despide de la SEP agradeciendo a AMLO la oportunidad

Ciudad de México.- Delfina Gómez Álvarez dijo adiós a la Secretaría de Educación Pública este 29 de agosto luego de haber dado arranque al ciclo escolar 2022-2023, agradeciendo la oportunidad al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego del acto inaugural del nuevo ciclo escolar, la maestra Delfina Gómez aprovechó para agradecer a AMLO permitirle pertenecer al gabinete federal, asegurado que dejaba el puesto al frente de la SEP muy contenta por el trabajo realizado.

“A nombre de mi familia, amigos y compañeros agradecemos porque me dio la oportunidad, le dio la oportunidad a una maestra, a una mujer y una persona, que en otras circunstancias no hubiera sido posible, como me decían algunos una maestrita, sí con mucho orgullo”, mencionó en La Mañanera.

Gómez Álvarez reiteró frente a la nueva secretaría de Educación, Leticia Ramírez, el esfuerzo realizado en la dependencia, a sólo unas horas de entregar el cargo y dedicarse a su campaña por la gubernatura del Estado de México.

"Los resultados en estos planes es gracias al trabajo de todos los funcionarios de la SEP, también a los secretarios de educación que reuniones pudimos comentar, hacer críticas, propuesta para hacer todo por la educación del país", manifestó.

Incluso, Gómez Álvarez agradeció a los sindicatos por la apertura al diálogo y respeto en medio de peticiones para mejorar la situación laboral de los agremiados.

"Agradezco a los padres de familia que tuvieron la confianza, a través de comités y tequios. Nos recibían con abrazos y hasta un taquito", expresó.