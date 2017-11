Meade: No a las viejas recetas políticas

México.- Al solicitar al PRI que lo considere para competir por la candidatura presidencial, en su calidad de simpatizante, José Antonio Meade se comprometió a trabajar en permanente diálogo y no en confrontación.

En un discurso pronunciado anoche, en la sede del tricolor, Meade consideró que el PRI es la mejor opción para competir.

Ayer, el ex secretario de Hacienda presentó ante la Comisión Política Permanente su intención de buscar la candidatura presidencial como simpatizante.

Presentó la documentación requerida, además de los apoyos de los sectores obrero, campesino y popular, los organismos de mujeres, jóvenes, unidad revolucionaria y el Movimiento Territorial.

Éstos últimos según una publicación de El Universal, no fueron un requisito a un aspirante simpatizante; sin embargo, ayer Meade recibió los apoyos en eventos que cada uno de los sectores y organizaciones ofrecieron para él.

La Comisión Política Permanente del PRI dará a conocer mañana miércoles su fallo sobre la petición que hizo Meade Kuribreña de poder registrarse para convertirse en precandidato presidencial.

Al expresar su intención de ser candidato, señaló que buscará construir y no destruir, además de ampliar las propuestas y no aplicar viejas recetas que no dan resultados. “Tenemos que trabajar con rumbo cierto y con experiencia, construyendo y no destruyendo, en diálogo y no en confrontación, buscando coincidencias y no las diferencias, ampliando nuevas propuestas y no viejas recetas que no han funcionado”, expresó.

Dijo tener la convicción de que a la mano se tiene la posibilidad de cerrar la distancia del México que se tiene al que se anhela.

Acompañado de su padre, Dionisio Meade, y su esposa, Juana Cuevas, se comprometió a que, de ser aceptado, recorrerá todas las regiones y convivirá con los cuadros, dirigencias, sectores, comités, estructura territorial, mujeres, jóvenes, grupos específicos, gobernantes, legisladores y adherentes.

“Confirmo: soy simpatizante del PRI y estoy convencido de que esta es la mejor alternativa, la mejor opción y habré de reunirme con todos, con la convicción de que sólo unidos y en un mismo propósito, habremos de hacer de México una gran potencia y de ganar las próximas elecciones”, apuntó.

Un día ajetreado

Antes, por la mañana, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia de Meade a la titularidad de la Secretaría de Hacienda, a quien reconoció su trabajo.

El Presidente hizo el anuncio oficial de la salida de Meade del gabinete en ceremonia en el Salón Adolfo López Mateos de la residencia de Los Pinos y le deseó el mayor de los éxitos “en el proyecto que ha decidido emprender”, aunque en ese momento no detalló cuál era.

El presidente Peña nombró y tomó protesta a José Antonio González Anaya —quien dejó la dirección de Pemex— como nuevo secretario de Hacienda y a Carlos Alberto Treviño como nuevo director de Pemex.

Más tarde, Meade Kuribreña hizo entrega del despacho a José Antonio González Anaya. En Palacio Nacional, expresó que solicitaría su registro como precandidato presidencial, tras 20 años de servir al país de manera ininterrumpida con integridad y honradez.

Más tarde, su primera parada fue en la CTM, que dirige Carlos Aceves Del Olmo. El líder del sector obrero llamó a Meade “el candidato de la esperanza” al que la CTM brindará el apoyo en todo el país. “Es el candidato de la esperanza, pero no de la esperanza vacía, de sentirse mesías, sino de una gente con su calidad humana”, exclamó.

Meade pidió el apoyo para lograr la candidatura. “Que me acompañen en este anhelo de hacer de México una gran potencia. Que implique para los mexicanos comida, sustento, vivienda, mejores oportunidades de vida”, dijo.

Con la Confederación Nacional Campesina (CNC), que dirige Ismael Hernández Deras, pidió a los agraristas sembrar la semilla del desarrollo y la paz.

Meade fue después con el sector popular, cuyas riendas están en manos de Arturo Zamora. Con este sector se comprometió a cuidar lo que el país tiene.

Cerró sus encuentros en la sede del PRI, con organizaciones nacionales: mujeres, jóvenes, Movimiento Territorial y unidad revolucionaria, con quienes se comprometió a defender la equidad, mejor educación y salud. Aprovechó para reconocer la tarea de las Fuerzas Armadas en seguridad.

A su llegada al PRI, acudió a un encuentro con diputados federales, quienes fueron citados a una comida con la dirigencia. El coordinador César Camacho dijo a Meade, “cuéntanos como uno de los tuyos”. “Pepe, Pepe, Pepe”, “Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar”, “PRI, PRI, PRI”, gritaban los legisladores cuando ingresó al auditorio Alfonso Reyes.

Se prevé que hoy Meade coma con senadores del PRI.

“Listos para apoyar”, afirma su esposa

Es la mejor persona para cambiar a México, esposa de Meade.

Juana Cuevas, esposa de José Antonio Meade, dijo que lo apoyará en todo momento. Afirmó que el ex funcionario “es la mejor persona para sacar adelante a México”. En breve entrevista, tras la salida de Meade del gabinete presidencial, Cuevas declinó precisar cuándo fue informada por el ex secretario de Hacienda de la decisión para buscar la Presidencia.

“Contenta. Mis hijos están listos para apoyar a su papá y muy contentos, estamos listos para apoyar a José Antonio, como en estos últimos 20 años”, dijo.

Se le preguntó si estaba lista para apoyarlo en una eventual campaña y dijo que su familia está lista para respaldarlo al igual que en los últimos 20 años. “¿Se ve como primera dama?”, se le preguntó. “Yo me veo apoyándolo igual que siempre, como en los últimos 20 años”, afirmó.

