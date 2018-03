"Meade es un hombre honesto y tiene muy claro sus valores": Cuevas

México. La esposa del candidato de la coalición "Todos por México", Juana Cuevas de Meade, en entrevista con Vanessa Rubio, relató y describió la vida de José Antonio Meade Kuribeña, y señaló como es siendo padre y como persona.

Meade es un hombre honesto , me encanta su inteligencia, su honestidad, tiene muy claro sus valores, me siento como una aliada y que todos nos comprometamos con él, señaló Juana Cuevas de Meade.

De igual forma, Cuevas de Meade señaló que el precandidato presidencial ha apoyado a las mujeres mexicanas y con sus propuestas ayudará a la mujer a ser autosuficiente .

Me encantan todas las propuestas de mi esposo; van a ayudar mucho a todas las mujeres a ser autosufcientes, y esto por ejemplo les ayudará a poner un negocio, señaló.

Cuevas de Meade mencionó que la mujer del siglo XIX decide por ella misma y lucha por sus ideales para poder tomar sus decisiones y poder convertirse en lo que ellas quieren.

Juana Cuevas de Meade mencionó con emoción que a ella le encanta ayudar a las mujeres mexicanas y darles el apoyo moral y, por ello, es voluntaria en un IMSS Gineco Pediatrico de México, en donde apoya a las futuras mamás y las acompaña en su estancia por el Hospital.

He estado muchos años siendo voluntaria en el IMMS en un hospital de gíneco, trabajando con mujeres, la parte que más me gusta es que llegan mujeres de todas las de la república... Lo que hago es acompañarlas, para que sientan que no están solas.