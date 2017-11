Meade entrega documentos para ser candidato presidencial

Ciudad de México.- El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, entregó una carta a la Comisión Permanente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la que expresa sus intenciones de participar en el proceso de selección del candidato presidencial.

Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, fue quien recibió los documentos en el auditorio "Heriberto Jara".

Foto tomada de video.

Meade Kuribreña agradeció a los dirigentes de los tres sectores y las cuatro organizaciones políticas por su respaldo y se comprometió a no defraudarlos.

Además, declaró que el partido tricolor es la mejor opción y señaló que su compromiso es trabajar con un rumbo certero y con experiencia, en busca del diálogo y no la confrontación, de propuestas y no viejas fórmulas que no han funcionado.

Foto tomada de video.

"Soy simpatizante del PRI y estoy convencido de que este partido es la mejor alternativa, la mejor opción".

Asimismo, aseguró que sólo la unidad hará de México una gran potencia y les otorgará la victoria en las elecciones de 2018.