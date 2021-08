Meade llamó corrupto a Anaya y no salió en televisión: revela AMLO sobre debate presidencial

Veracruz.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recordó que durante uno de los debates a la presidencia de México en el 2018, el candidato del PRI, José Antonio Meade llamó “corrupto” al candidato del PAN, Ricardo Anaya, sin embargo esto no fue transmitido por televisión.

AMLO recordó durante su conferencia matutina desde Xalapa, Veracruz, el encuentro que tuvo junto a sus contrincantes en las presidenciales del 2018 en uno de los debates previo a las elecciones, donde Meade arremetió contra Anaya.

Sin embargo, el fragmento donde el candidato priísta llama “corrupto” al contrincante panista no fue emitido en la televisión, aseguró Andrés Manuel, pues estuvo presente cuando ambos intercambiaron palabras.

“Entonces recuerdo que estábamos en un debate y esto no salió al aire. Pero cuando él empieza hablar de eso tenía yo junto a Meade, y Meade diciendo ‘eres un corrupto’, señalándolo a él, a Anaya. Nada más que no salió. Yo estaba junto, yo no dije nada…yo dije allá ustedes o se llevan fuerte”, reveló en La Mañanera.

“Anaya traicionó a Peña Nieto”

Asimismo, el presidente Andrés Manuel aseguró que Ricardo Anaya traicionó a Enrique Peña Nieto, quien lo habría ayudado a tener presencia en la escena política de México y que lo llevó a ser candidato a la presidencia en 2018.

AMLO reveló que Ricardo Anaya comenzó a tener acuerdo con miembros de otros partidos, incluso “atropellando” a los del PAN con el afán de llevar su carrera en la política en ascenso, incluso teniendo relación con el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien traicionaría por sus propios intereses.

“Este joven (Ricardo Anaya) durante todo su asenso fue atropellando a los mismos de su partido, lo que pasa es que como son iguales, ahora ya se les olvidó, pero fue avanzando e hizo acuerdos con todos; hizo acuerdos con el PRI, siendo él del PAN; con Peña y luego, ya que había vencido a todos y estaba arriba y se sentía todopoderoso traiciona a Peña. Ésa es la verdad, a los que le habían dado dinero”, aseveró el mandatario federal.

El presidente agregó que Anaya fue mal aconsejado, pues durante el mismo debate el candidato del PAN aseguró que de llegar a la presidencia de México metería a Peña Nieto a la cárcel.

Leer más: Si la OMS lo dice, lo haríamos: AMLO condicioa segunda dosis de CanSino a maestros

“Puedes ganar la Presidencia porque Peña está muy desprestigiado. Si dices en el debate que si ganas lo vas a meter a la cárcel”, dijo AMLO sobre la idea que implantaron en Anaya para ir contra el expresidente Enrique Peña Nieto.