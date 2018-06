Meade pide a simpatizantes convencer a más personas

Yucatán.- José Antonio Meade pidió a los asistentes a su cierre en Yucatán convencer a 10 personas más para ayudarlo a ganar la elección del 1 de julio.

En el último de tres eventos que llevó a cabo en esta entidad, la penúltima que visitará durante la campaña, Meade demandó a sus simpatizantes caminar lo que sea necesario para ayudarlo a llegar a la Presidencia de la República.

"De aquí al domingo, a todos los que están en esta plaza les pedimos que nos ayuden a convencer a una persona más, a dos personas más, a tres personas más, a caminar todo lo necesario para que cada uno de ustedes lleven a las urnas a otros 10 que, como ustedes, estén convencidos de este proyecto", convocó.

En el Parque Zamna Izamal, el candidato aseguró que nadie puede ganar una elección sin una estructura sólida y un activismo comprometido.

"No se puede ganar una elección si no tenemos una estructura convencida, no se puede ganar una elección si no hay un activismo que salga a tocar puertas, a recorrer las calles y a convencer de que somos la mejor alternativa", señaló.

Foto tomada de Facebook.

En el municipio de Izamal, el exsecretario de Desarrollo Social indicó que hay quienes olvidaron apostarle a esos dos elementos.

"Las victorias se tejen como el henequén, se tejen con una estructura firme y sólida, se tejen con un activismo comprometido y entusiasmado. Hoy hay quien se ha dado cuenta que se le olvidó tejer, que se le olvidó hacer estructura, se le olvidó el activismo, que se le olvidó hacer propuestas y, por eso, esa alternativa va a perder, y nosotros le vamos a ganar, y le vamos a ganar porque aquí está la estructura, aquí está el activismo, aquí está el perfil, y hay una apuesta hacia el futuro", aseveró.

Acompañado por el candidato a gobernador del PRI, Mauricio Sahuí, y el aspirante a senador Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que si gana buscará un Yucatán que le apueste a la inclusión de las mujeres.

Reiteró que, para facilitar la inclusión laboral del sector femenino, establecerá créditos a la palabra, casas de día para adultos mayores y escuelas de tiempo completo.

Foto tomada de Facebook.

Meade dijo que, además de las mujeres, los jóvenes serán prioritarios en su eventual gobierno. Insistió en que para ellos habrá becas y espacios asegurados en la educación superior.

El candidato indicó que este jueves iniciará uno de los momentos más importantes del proceso electoral: el de la reflexión. Ante ello, llamó a sus simpatizantes a convencer.

"Estamos por cerrar esta etapa de la elección y estamos por empezar un proceso de reflexión, en ese proceso de reflexión, el papel más importante lo juegan ustedes, que habrán de convencer a sus vecinos, en sus colonias, a sus familias", dijo.

Meade concluyó su discurso agradeciéndole a Dios por permitirle estar este martes en el Municipio de Izamal, Yucatán.

Con información de Reforma.