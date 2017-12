Meade propone antidoping para los aspirantes

México.- José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia, señaló que si no fuera por los vientos de cambio en Campeche, él no sería abanderado del tricolor.

El precandidato de la coalición PRI, PVEM y Panal a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, propuso que los aspirantes presidenciales presenten exámenes toxicológicos y siquiátricos para demostrar que tienen buen estado de salud física y mental.

De gira por Campeche, donde sostuvo un encuentro con la militancia del tricolor, Meade Kuribreña lanzó el reto a los demás aspirantes.

Señaló:

“Desde Campeche vamos a proponer que los demás precandidatos hagan lo mismo, cualquiera que quiera participar que goce de buena salud física y de buena salud mental y que se sepa que esa propuesta nació en Campeche”.

El pasado 5 de diciembre, desde la tribuna del Congreso local, el diputado y dirigente estatal del PRI, Ernesto Castillo, aseguró que si los candidatos presidenciales son sometidos a exámenes antidoping, el de su partido, José Antonio Meade Kuribreña, “sería el primero en presentar los exámenes y dar positivo”, resaltó Castillo.

Queremos cerrar la distancia entre el #México que somos y el que aspiramos ser. Hay que empezar este camino en el sur y pensarlo hacia el norte. Ofrezco a la militancia cerrar la brecha entre ambas regiones. #PepeMeadeEnCampeche pic.twitter.com/hxOLGI0Zhf — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 18 de diciembre de 2017

En el encuentro con militantes del PRI de Campeche, Meade pidió que lo apoyen en su anhelo de ser candidato a la Presidencia de la República.

“Vamos a ganar con la militancia de Campeche, con sus sectores, con sus cuadros y sus organizaciones. Es en Campeche donde el PRI decide abrir las puertas y ventanas del partido para que se sienta que corre aire fresco y renovado”.

Señaló que si no fuera por los vientos de cambio que soplaron en Campeche, él no sería abanderado del tricolor, por lo que agradeció por abrirle las puertas del partido a un ciudadano.

Antes, en conferencia de prensa, Meade señaló que la Ley de Seguridad Interior es un buen punto de partida “que puede enriquecerse” y comenzar con la discusión de las modalidades de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

“El hecho de tener ya una pieza legislativa no quiere decir que no podamos enriquecerla, pero es un buen punto de partida el que empecemos ya a discutir, no binariamente, sino cuáles son las modalidades de participación. Eso abonará en que el ciudadano tenga certeza y las Fuerzas Armadas también”, dijo el aspirante presidencial durante una conferencia de prensa.

Meade Kuribreña señaló que ha existido una discusión binaria sobre si las Fuerzas Armadas deben estar dentro o fuera de los cuarteles, cuando es una realidad que hay que acompañar los esfuerzos de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas, por lo que hay de darle certeza a esa participación.

Por otra parte, Meade afirmó que, para el desarrollo de México, es necesario cerrar la brecha entre el sur y el norte.

Recordó que el inicio de su precampaña en Chiapas tuvo como objetivo sentar las bases para reducir la distancia entre ambas latitudes.

Afirmó:

“Queremos mandar esa señal. En el ánimo de ir trabajando para cerrar brechas, hay que empezar ese camino en el sur, hay que pensarlo del sur hacia el norte”.

Para que Campeche logre su desarrollo económico, Meade destacó la importancia de diversificar la actividad productiva del estado, ya que eso marcará el futuro de la entidad.

#Campeche camina hacia la diversificación de su economía. Sabemos que tiene todo para convertirse en una potencia turística y agroalimentaria. Acompañaremos el futuro del estado. pic.twitter.com/icfvaJp4Xx — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 18 de diciembre de 2017

Consideró que esta región del país cuenta con todos los atributos que le permitirán transformarse en una potencia turística y agroindustrial.

Dijo que la receta para que el PRI recupere la confianza de la sociedad, es a través del diálogo y la cercanía.

Durante su gira por Campeche, el ex secretario de Hacienda recibió diversas invitaciones de empresarios, líderes religiosos y representantes de la clase política social para conversar sobre las condiciones económicas y sociales del estado.